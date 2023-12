PRESIDENTIELLE 2024 : Anta Babacar conquière le Nord

La candidate à la présidentielle et Présidente du Mouvement ARC, Anta Babacar Ngom Diack, poursuit sa tournée du fleuve. Hier s’est à Sinthiou et Kanel qu’elle s’est illustrée auprès des populations. Axée sur des rencontres de proximité, la candidate a pris le temps d’échanger directement avec les habitants, dévoilant ainsi les contours de son projet pour le nord du pays.

Lors de ces visites, Anta Babacar Ngom Diack a mis en avant des propositions pour stimuler le développement régional.

En particulier, elle a insisté sur l’implantation d’usines de transformation afin de dynamiser l’économie locale. Son engagement envers le secteur de l’agriculture et de l’élevage a également été souligné, avec l’objectif de créer des opportunités et de lutter contre le chômage des jeunes.

Pour la candidate les réalités spécifiques de chaque localité visitée sont à prendre en compte, car les préoccupations des populations et l’écoute de ces dernières restent une priorité pour son mouvement citoyen.

Mme Diack a clairement établi son engagement en faveur d’un développement inclusif et durable, promettant de travailler activement à la réalisation de ses propositions une fois élue.

À l’approche des élections, cette initiative renforce la présence d’ Anta Babacar Ngom Diack sur le terrain et souligne son engagement envers une politique axée sur les besoins concrets des citoyens.

Anta Babacar Ngom Diack, candidate à la présidentielle de février 2024, a clôturé avec succès sa tournée dans la partie nord du pays par un rassemblement massif à Matam. Le meeting a attiré une forte mobilisation des militants, signe de l’engouement suscité par sa campagne axée sur le développement régional.

« Le Fouta pas un titre foncier de l’APR»

Faisant écho à ses priorités, la présidente du mouvement ARC a souligné son engagement envers la revitalisation de secteurs clés tels que la pêche, l’élevage et l’agriculture, identifiant le potentiel considérable de la région. Elle a insisté sur la nécessité de concentrer les efforts sur ces domaines pour stimuler l’économie locale.

Dans son discours passionné, la candidate a proclamé que « le temps de la Relève est arrivé », exhortant les citoyens à ne pas laisser d’autres prendre des décisions à leur place. Prônant la rupture, elle a fustigé le choix de la continuité incarné par le candidat du parti au pouvoir. « Le Fouta n’est le titre foncier d’aucune personne », a conclu Anta Babacar, mettant en avant sa vision d’une gouvernance équitable et inclusive.

Sa campagne, axée sur le changement et la représentation authentique, continue de gagner du terrain partout au Sénégal, laissant présager une compétition électorale captivante en février 2024.