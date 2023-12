Présidentielle 2024: Amadou Ba dit être convaincu de mener la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire

Le Premier ministre sénégalais Amadou Bâ s’est engagé jeudi à mener le pays vers « le progrès » et « pour plus de paix et de prospérité », lors de son investiture par le parti au pouvoir pour la présidentielle du 25 février, en présence du sortant Macky Sall qui l’a désigné pour lui succéder.

Investi par les différentes structures de l’Alliance pour la République pour porter les couleurs de la coalition Bby pour les besoins de la prochaine élection présidentielle, Amadou Bâ accepte avec espoir. «Votre confiance me rassure et je suis convaincu que je peux mener cette coalition à la victoire.

Je n’ai aucun doute. Si j’avais le plus petit doute, je ne l’aurais pas accepté car ce qui nous réunit est de loin beaucoup plus important que nos modestes personnes. Je suis honoré de vous dire que j’accepte d’être votre candidat, le candidat de Apr et le seul candidat de BBY ; Oui j’accepte votre investiture volontiers avec honneur et fierté d’autant qu’elle me place sur les traces de mon mentor, mon leader, un homme exceptionnel, un visionneur le bâtisseur du Sénégal nouveau oui j’accepte votre investiture avec engagement et confiance car elle me donne l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du Pse.

J’accepte de continuer la mise en œuvre avec loyauté et fidélité. J’accepte avec humilité car je sais que dans nos rangs peuvent émerger d’autres responsables tous aussi capables que moi d’accomplir cette mission», a-t-il déclaré.