Présidentielle 2024 : Aliou Sall en RENFORT à Amadou Ba

Le mouvement politique Renfort avec son coordinateur M. Aliou Sall soutient la candidature de Amadou Ba à la Présidentielle de février 2024.

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, soutient la candidature de Amadou Ba pour la présidentielle 2024. Il a matérialisé son soutien lors d’un grand meeting organisé ce week-end. Il a invité tous les militants, responsables et sympathisants à rester unis et mobilisés pour travailler à la réalisation de ce projet de faire de la candidature du Premier ministre Amadou Bâ, qui selon lui est « une réalité pour le bonheur du Sénégal.

Il promet une victoire éclatante au premier tour”. RENFORT se déclare être en phase avec le choix ainsi fait, car de raison et de cohérence, face aux enjeux qui interpellent le Sénégal. RENFORT rappelle que Amadou Ba est seul et unique candidat de BBY et ensemble, nous poursuivrons l’énorme œuvre de construction de notre pays entamée par le Président Macky Sall.