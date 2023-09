Préparatifs du Gamou : Des tonnes de produits avariés saisis

A une semaine du Gamou, les opérations de contrôle des produits de consommation se multiplient. Si le Service régional du commerce de Thiès écarte tout risque de pénurie, il a procédé aussi à la saisie de nombreux produits impropres à la consommation.

De vastes opérations de régulation, de contrôle et de surveillance, marquées par la saisie d’une quantité considérable de produits alimentaires impropres à la consommation, sont entamées à Tivaouane. Le Service régional du commerce de Thiès ayant, en prélude au Gamou qui sera célébré à Tivaouane le mercredi 27 septembre 2023, déployé tous les services départementaux de la région, avec une trentaine d’agents et toute la logistique requise, pour procéder, jusqu’à la veille de l’évènement religieux, à des opérations de régulation, de contrôle et de surveillance.

Selon Khadim Ndiaye, chef du Service régional du commerce de Thiès, ces opérations sont menées pour l’application de la régulation économique. Il s’agit de veiller à un approvisionnement correct et régulier du marché, notamment lors d’évènements religieux comme le Gamou.

Il renseigne que toutes les dispositions sont prises pour que les produits consommés par les populations ne puissent pas constituer un danger pour leur santé, d’où le contrôle de la qualité des produits alimentaires et même non alimentaires. «Tout sera mis en œuvre pour que le contrôle et le suivi se passent dans d’excellentes conditions, pour permettre aux pèlerins de célébrer le Gamou sans aucun danger pour leur santé», dit-il.

Déjà, dit-il, «beaucoup de produits, parfois de qualité de visu, mais en réalité contrefaits ou qui ne respectent pas les règles de commercialisation, notamment la qualité, ont fait l’objet d’une saisie sur le marché». Il y a eu également dans ce lot, des cas de saisie conservatoire, pour défaut de facture. Pour la lutte contre ces produits prohibés, il annonce qu’un dispositif de contrôle est mis sur tous les axes menant à Tivaouane, pour pouvoir opérer les saisies, avant que ces produits ne soient frauduleusement injectés sur le marché.