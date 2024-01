Pour une agriculture prospère: Le CNCR plaide pour la révision de la loi « Agrosylvopastoral »

La rencontre s’est tenue hier jeudi à Dakar pour lancer un plaidoyer autour de leurs principales préoccupations, à savoir la révision de la Loi Agrosylvopastoral (LOASP) qui expire en 2024, une gouvernance foncière pour faciliter l’accès à la terre et sécuriser la propriété paysanne, une stratégie d’insertion des jeunes dans le secteur agricole, l’accès des exploitations familiales au financement, entre autres.

Né dans les années 70 à partir d’une diversité d’initiatives locales d’autopromotion en réponse notamment aux effets de sécheresses récurrentes et des politiques d’ajustement structurel, ce mouvement CNCR interpelle l’Etat, les acteurs et partenaires au développement pour l’effectivité des réformes souhaitées. C’est dans ce sens que le président dudit conseil, Nasirou Sall a abordé un certains nombres de sujets pour l’amélioration des conditions de travail et relatifs à leur propre métier agrosylvopastoral et halieutique. « Il s’agit de faire le maximum et de créer les conditions de l’application de la loi agrosylvopastoral et halieutique dans son ensemble mais plus particulièrement sur l’institutionnalisation de la concertation, c’est-à-dire convoquer le Conseil supérieur en 2024.

La reconnaissance du statut de l’exploitation familiale qui aiderait en même temps dans ce sens les conditions qui le devraient à l’application de tout ce qui est protection sociale pour la reconnaissance de leur métier. L’un des outils importants c’est le financement du secteur agrosylvopastoral et halieutique », explique-t-il. En outre, il a fait savoir que des efforts qui ont été fournis de baisser le taux de crédit de 12,5 à 7,5 % sont à saluer. Ils ont formulé une nouvelle demande à l’endroit de l’Etat de le ramener à 5%. Mais au-delà, d’amplifier déjà ce qui a été fait sur l’assurance agricole où ils bénéficient une subvention de 50% de le ramener également à 70%.

De même, créer des conditions et des critères d’éligibilité des gens qui devraient bénéficier de ces subventions-là. Entre autres demandes du CNCR, c’est la finalisation de la réforme foncière sénégalaise qui a démarré quand même depuis 1985 pour tenir en même temps et garantir dans cette réforme la priorisation des hommes et des femmes qui agissent sur ces activités agrosylvopastoral et halieutiques du pays. Sur un autre registre, il a été abordé les conditions qu’ils pensent pouvoir mettre la réalisation de la souveraineté alimentaire du pays. Selon le président du CNCR, il s’agira d’améliorer les conditions de financement, d’assurance, avoir un conseil concerté et accepté, créer des conditions de formation, reconnaître le statut de l’exploitation familiale, créer les conditions pour que le métier ait une protection sociale.

Par ailleurs, Nasirou Sall estime que « c’est une manière pour eux de contribuer davantage dans la réflexion de la souveraineté alimentaire de notre pays. » Mais au-delà de ce point, ils se sont penchés sur des conditions pour que la citoyenneté sénégalaise ait un consensus sur la préférence alimentaire de ce que nous produisons.

Les Instruments Du Consommer Local Et Le Code (Sylvo) Pastoral…

Nonobstant la présidente du Collège des femmes qui a montré quels sont les instruments mis en place dans le cadre de la promotion du consommer local, le président du CNCR de renchérir que la FIARA a été initiée afin de montrer aux sénégalais qu’on peut vivre et nourrir de ce que nous produisons dans la diversité. « Il y’a eu une forte avancée sur la consommation de nos produits mais encore une fois je demanderai solennellement à la presse sénégalaise d’aider à agir sur les questions de la citoyenneté qui construisent un pays. On construira ce pays si nous avons une conviction forte que c’est à nous de le développer, que c’est à nous de consommer nos produits », soutient-il. S’agissant de l’institutionnalisation de la concertation, Nasirou Sall plaidera pour un processus de construction de ce code pastoral en invoquant le vote à l’unanimité mais aussi et surtout de saluer l’initiative.

Mamadou Sow