Pour réclamer leurs arriérés à l’Etat: Les concessionnaires entament une grève illimitée 

Ça ne sent pas bon dans les rues dakaroises avec cette grève des concessionnaires. Ces derniers qui acheminent les ordures vers Mbeubeuss ont préféré garer leurs véhicules. Des mois durant qu’ils courent derrière leurs arriérés.

Le secteur du nettoiement connaît déjà des perturbations. Les concessionnaires de nettoiement qui envisagent d’aller en grève si le gouvernement ne solde pas les arriérés sont passés à l’acte. En effet, mécontents du non-respect des engagements pris par les autorités relatives au payement de leurs prestations, ils comptent riposter par un arrêt de ramassage des ordures. Et pourtant il y a quelques jours, le porte-parole des concessionnaires Boubacar Diallo, à travers la presse que « c’est de la faute de l’Etat qui n’a pas honoré ses engagements vis-à-vis des concessionnaires que nous sommes avec nos charges. Nous sommes déçus par l’attitude du gouvernement. Ils sont en négociation avec le ministre des Finances et du Budget depuis sans qu’une solution ne soit trouvée. Le ministre des Finances et du Budget s’était engagé à les payer au plus tard au mois de juin dernier.

Pour Ndongo Fall concessionnaire, cette situation dure plus d’un an et il y a des gens qui ne sont pas payés bien qu’ayant des factures. « Quelques-uns d’entre nous ont été payés mais pas tout le monde. Nous avions reçu un acompte, mais il reste des arriérés depuis bientôt un an », regrette-t-il. Pour Ndongo Fall, cette situation les pousse à déclarer forfait» étant donné qu’ils sont dans l’incapacité de travailler. Dans le même ordre d’idées, Ndongo Fall reconnaît les démarches entamées par le directeur de la Sonaged pour avoir fait des efforts. « Il nous a envoyé auprès du Ministre du Budget pour un règlement de la totalité des factures jusqu’au mois de juin, mais en vain. Nous sommes obligés de garer nos véhicules», argue-t-il.

Ce dernier dénonce par contre les agissements des récupérateurs qui selon Nd. Fall seraient en train de casser leurs véhicules. Bref, une insécurité grandissante qui règne à Mbeubeuss. «Nos agents sont tabassés, nos véhicules pris pour cible et les câbles sont le plus souvent emportés de même que le carburant et les pièces détachés», a fait savoir Ndongo Fall. Ne pouvant plus faire face à cette situation, les concessionnaires refusent de continuer à faire les frais de la part des récupérateurs. «A Mbeubeuss, il suffit que ton véhicule tombe en panne, pour que les voleurs en profitent.

L’état est resté aphone à ce sujet », peste le concessionnaire. Cette grève risque d’avoir des effets néfastes surtout pour les ménages qui tout le temps attendent les camions pour vider leurs poubelles.