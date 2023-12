Pour faire valider sa candidature, voilà ce que va faire Ousmane Sonko

Ayib Daffé a encore été éconduit par la Direction générale des élections. Le mandataire d’Ousmane Sonko accompagné d’un huissier de justice et des avocats du leader de Pastef s’est vu interdire l’accès aux locaux de la Dge. Mais le leader de Pastef ne s’avoue pas vaincu. En effet, précise ‘’SourceA’’ dans sa livraison de ce mercredi, ses émissaires vont, tour à tour, se rendre auprès des autorités sensées pouvoir faire exécuter la décision du juge Ousmane Racine Thione portant réinscription du maire de Ziguinchor pour les mettre devant leurs responsabilités.

Après la Dge, le mandataire et les avocats comptent se rendre au ministère de la justice, dans les locaux du ministère de l’intérieur et à la Cdc. Ils seront à chaque fois accompagnés d’un huissier. Les avocats du maire de Ziguinchor et le mandataire de celui-ci se concertent pour trouver des voies de secours. Ils envisagent de saisir le Conseil constitutionnel de même que la Commission électorale nationale autonome (Cena).