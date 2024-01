Pour faire la Politique autrement: Baye Samba Ndiaye lance la COSSEM

Le mouvement de convergence des Stratégies pour un Sénégal Meilleur » (COSSEM) a été lancé hier. L’objectif est de faire la politique autrement.

Un nouveau mouvement est né. Il s’agit de la convergence des stratégies pour un Sénégal meilleur (COSSEM). Selon le président Baye Samba Ndiaye, c’est une nouvelle ère d’engagement citoyen, d’innovation politique et de

collaboration constructive. « Notre vision repose sur la conviction que l’innovation politique est l’élément catalyseur d’une gouvernance transparente et participative. Nous nous engageons à repenser les paradigmes politiques, à créer des espaces où les idées novatrices peuvent fleurir, et où chaque citoyen, en particulier les jeunes et les femmes, à une place centrale dans la formulation des politiques publiques », dit-il.

Et de poursuivre : »L’avènement de de COSSEM,est motivé par le désir ardent de ses membres à s’impliquer dans la gestion de la chose publique avec une touche particulière à savoir le changement, sans renier les acquis positifs de la république notamment les valeurs sociales et républicaines. COSSEM, entend faire la politique autrement afin d’inciter les populations à une meilleure prise de conscience de leur capacité à s’auto développer ».

A l’en croire, le COSSEM est conscient que le développement ne peut s’opérer qu’à travers la prise en compte des besoins réels des populations. »Au Sénégal, les besoins essentiels non satisfaits malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs se trouvent essentiellement dans les secteurs sociaux (éducation, santé), le secteur de l’agriculture au sens large et le secteur industriel. Notre programme politique que nous rendrons public ultérieurement fera de ces secteurs des leviers importants de notre développement », fait-il savoir. Il rappelle que depuis quelques temps, notre pays est devenu méconnaissable à la suite deséries de manifestations meurtrières d’une envergure sans précédent. »Les racines de ce mal sont fréquemment plus complexes que celles évoquées par des citoyens.

Baye Samba Ndiaye renseigner qu'au Sénégal, les besoins essentiels non satisfaits malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs se trouvent essentiellement dans les secteurs sociaux (éducation, santé), le secteur de l'agriculture au sens large et le secteur industriel. « Notre programme politique que nous rendrons public ultérieurement fera de ces secteurs des leviers importants de notre développement. En outre, la découverte du pétrole et du gaz attise l'appétit des grandes puissances économiques et des firmes internationales; ce qui semble placer le Sénégal dans une situation d'insécurité ambiante. Or, il ressort de l'enquête quantitative sur «jeunes et stratégies de résiliences à la violence et à la criminalité en Afrique de l'Ouest: Sénégal, Burkina Faso»

que la violence, sous ses différentes formes, émane principalement des jeunes et que la cause fondamentale de cette détérioration des comportements est sans nul doute la précarité économique croissante des populations », dit-il. Il propose de fournir des efforts soutenus dans tous les secteurs de la vie socio-économique mais surtout dans le domaine de la gouvernance, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, de la sécurité et de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il s’agira pour lui de réconcilier la jeunesse avec la république pour asseoir une paix durable, gage de tout développement.

