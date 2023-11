Pour 25.000 F, elle poignarde son amie à l’abdomen et se défausse sur Satan

Ndèye Fall risque 1 an de prison ferme. Elle est accusée d’avoir au cours d’une bagarre poignardé son amie pour une somme de 25.000 F.

Commerçante de son état, Sokhna Ndiaye a failli être emportée par la grande faucheuse, n’eût été la promptitude de personnes qui l’ont trouvée, le 3 mars 2021, gisant dans une mare de sang parce que poignardée par Ndèye Fall. Ces deux dames, en plus d’être des amies, entretiennent des relations commerciales. Et c’est d’ailleurs de là qu’est né le différend qui les oppose. En effet, durant la période de la pandémie du Covid-19, Ndèye Fall avait donné à Sokhna Ndiaye des chaussures d’une valeur de 35.000 F qu’elle devait vendre. Cette dernière lui a donné un acompte de 10.000 F et restait lui devoir la somme de 25.000 F. Mais après plusieurs engagements non tenus, les deux dames ont commencé à avoir des problèmes parce que l’accusée ne comprenait pas les manquements de son amie pour solder la dette. Lasse d’attendre, Ndeye Fall s’est rendue chez elle pour lui réclamer son argent puisque le copain de son amie avait promis de lui payer. Des échanges de propos aigres-doux ont fusé des deux côtés.

En furie, Ndeye Fall l’a attaquée avec un couteau avant de lui asséner un coup dans l’abdomen. Sur le coup, le couteau s’est brisé et le bout de la lame est resté dans son corps. Elle s’est affalée au sol avant d’être secourue puis transportée à l’hôpital. Les blessures de la victime ont été constatées par un médecin qui a conclu à une incapacité temporaire de travail de 21 jours.

Cueillie par les éléments de Rufisque, Ndeye Fall a soutenu avoir poignardé son amie sous l’effet de la colère. Mais qu’elle regrettait d’avoir agi de la sorte puisqu’elle n’avait pas l’intention d’attenter à sa vie. Inculpée puis placée sous mandat de dépôt le 11 mars 2021 pour des faits de tentative de meurtre, elle a été jugée hier, mercredi devant la chambre criminelle de Dakar après plus de 2 ans dans les liens de la détention.

Âgée aujourd’hui de 36 ans, Ndeye Fall a réitéré les mêmes déclarations face au juge. Elle a affirmé avoir été injuriée par son antagoniste avant qu’elle ne soit emportée par la colère. « Je l’ai trouvée en train de prendre son petit-déjeuner. Comme il y avait le couteau à pain à côté, je l’ai saisi avant de le mettre dans ma poche pour le cacher. Et quand elle s’est agrippée à ma poche au moment de la bagarre, j’ai cru qu’elle allait le récupérer pour me poignarder. C’est là que je l’ai pris pour lui asséner un coup dans son abdomen. Je n’avais pas l’intention de la tuer puisque nous sommes amies. Tout ceci n’était que l’œuvre de Satan », a-t-elle relaté en sanglots.

La victime Sokhna Ndiaye a fait savoir à la chambre qu’elle pardonnait à son amie, à qui elle ne réclamait rien comme dédommagement. Elle a aussi tout mis sur le dos du diable. Le procureur a requis 1 an d’emprisonnement ferme contre l’accusée après la disqualification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné une Itt de 21 jours. Délibéré au 5 décembre 2023.