Le président Macky Sall doit donner le top départ en cette veille de Noel en pardonnant, en libérant l’opposant Ousmane Sonko ainsi que tous les détenus militants politiques, des défenseurs des droits humains, et les religieux arrêtés pour leurs opinions. Un acte qui contribuera immédiatement à baisser les tensions et le malaise ambiant, permettant d’installer un climat apaisé et de confiance. Ce cadeau de Noel la Nation sénégalaise en a bien besoin pour panser les plaies encore béantes des violences politiques.

Créer les conditions de succès du dialogue de la dernière chance, pour renouer les liens sociaux et politiques trop mal en point. Ensuite aller vers le travail de mémoire et la réconciliation nationale, par un exercice sans complaisance mais sereine d’introspection.

Régler pendant qu’il est les dettes de l’état. Différer et refouler ces événements c’est se faire tôt ou tard rattraper par l’histoire. Autant exorciser ces démons maintenant, autant éviter le retour du refoulé. À partir de ce moment on sort des débats sur les personnes pour créer dans des conditions de succès le débat sur la Renaissance du Sénégal qui passe par la Refondation de l’état hérité du colonialisme, dont les structures et les modes de fonctionnement n’émanciperont jamais ce pays, quand on produit un pays que la jeunesse fuit au péril de sa vie, on doit absolument tout revoir dans la gouvernance.

Dans la plupart des programmes et des évaluations des politiques, il y a des propositions très intéressantes de quelques candidats, mais peu audibles dans cette cacophonie électorale. Du côté de la société civile et autour de Mamadou Lamine Loum on repense et on réactualise les provisions et propositions des Assises Nationales.

Pour capitaliser et avancer, il faut un minimum d’organisation, un minimum d’entente, un minimum de dialogue et un environnement ou les gens sont libres. Au Président Macky Sall de jouer en faisant preuve de capacité de sublimation, de résilience, de leadership exceptionnel pour prendre de la hauteur et faire preuve de dépassement.

Faire de la politique par le haut, c’est à dire une politique de réconciliation, de concorde nationale, de renforcement de la stabilité et de la confiance aux institutions et surtout à la politique dans le sens le plus noble.

Le moment est bon de promouvoir la dignité perdue de l’état de droit, de la démocratie et des droits humains au Sénégal. Le moment est bon pour un bon cadeau de Noel. Joyeuses fêtes de Noel Excellence PR Macky Sall, à ton gouvernement et aux citoyens sénégalais.

Par Alioune Tine