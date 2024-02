Plateforme ‘’AAR SUNU ELECTION’’: Un plan d’action pour faire face à Macky Sall

Des organisations de la société civile, syndicales, des droits de l’homme, religieux, de l’enseignement, des personnalités politiques, entre autres se sont regroupées hier pour se liguer afin que la normalité de la République se rétablisse. ‘’Aar Sunu Election’’ ne compte pas laisser passer le décret reportant report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 désormais fixée au 15 décembre.

Pour exiger le respect du calendrier républicain, il est prévu ce vendredi une grande prière pour les frères musulmans avec un dress code blanc et/ou à l’effigie des couleurs du drapeau national sur toute l’étendue du territoire, mais aussi, à la communauté chrétienne pour le dimanche.

Une demande qui émane de la plateforme ‘’Aar Sunu Election’’. Dans la foulée, la plateforme a déclaré par l’entremise du Pr Elimane Kane : « il y’a une feuille de route, un plan d’action déjà qui est le premier et qui vient de commencer par cette conférence de presse. Vendredi c’est déjà décliné comme nous venons de le dire, il y’aura une journée de prière et nous demandons à tout le monde musulman de se rendre à la mosquée et habillé de blanc, avec les couleurs du drapeau national, pour manifester notre colère et notre indignation. Et ce même dispositif est repris le dimanche avec nos amis de l’Eglise, et que la semaine prochaine il est prévu le 13 un grand rassemblement dont le format et les modalités seront connus et communiqués. Il est prévu une grève générale et nous rappelons que c’est une réponse citoyenne ». Par ailleurs, Imam Ismaïla Ndiaye, le Secrétaire général de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal approuve la mise en place de ladite plateforme : « La ligue manifeste son adhésion à cette déclaration qui est faite pour faire entendre raison au Chef de l’Etat » dit-il.

Etant donné que toutes les couches de la société civile sont représentées et sont en désaccord au report de l’élection, le syndicaliste El Hadji Malick Youm qui est le Secrétaire Général National du SAEMSS de renchérir: « Tous les syndicats du système éducatif sont venus pour prendre part à cette rencontre hautement importante dans le cadre des activités de la plateforme ‘’Aar Sunu Election’’. Cette dernière a jugé nécessaire avec les activités menées de concert par toutes les parties prenantes, de mener un combat d’envergure nationale suite à la forfaiture qui a été perpétrée par le président de la République (…) et c’est à cet effet aussi qu’il y’aura déjà de notre part nous, un plan d’action qui démarre demain « Ndlr : vendredi et à partir de 10 heures nous allons observer un débrayage dans tous les lycées, écoles élémentaires et CEM de ce pays-là et nous demandons à tous les enseignants de respecter le mot d’ordre, ne serait-ce que pour lancer une alerte (…) », a déclaré Youm.

Dans le même ordre d’idées, Moundiaye Cissé de l’ONG 3D, enfonce le clou : « Aujourd’hui ce qu’on peut constater à travers ‘’Aar Sunu Election’’ c’est une pluralité d’organisations dans la diversité qui se retrouvent pour dire non au report des élections. Ce qu’on constate ici c’est qu’on pouvait organiser 7 conférences de presse, parce qu’il y’a 7 familles d’acteurs regroupées ici, les syndicats pouvaient l’organiser de même que les religieux et aussi des personnalités indépendantes, la société civile à elle seule pouvait le faire (…) ».

Mis à part les adhésions susmentionnées, Cheikh Mbow de la Cosydep était présent, des personnalités indépendantes à travers la voix de Makhtar Fall. Autant d’acteurs qui ont rejoint la dynamique.