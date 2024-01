« Performances du secteur postal: Abdou Khadre Ndiaye de l’ARTP livre les statistiques »

Le secteur postal sénégalais, dynamique et en constante évolution, se confirme comme un pilier économique majeur. Malgré les défis rencontrés par la « SN La Poste », le secteur a révélé des chiffres d’affaires, des revenus, des emplois et des investissements impressionnants et encourageants entre 2020 et 2022.

Le marché postal sénégalais se distingue par sa diversité remarquable, avec un opérateur public, la SN LA Poste, et 17 opérateurs privés, tous supervisés par l’ARTP. Cette configuration a créé un marché postal robuste, adapté aux besoins variés de la population. Ce constat provient du rapport de l’observatoire du secteur postal pour les années 2020, 2021 et 2022 au Sénégal, publié par l’ARTP lors du 7e forum d’échanges et de partage avec les professionnels de l’information qui s’est ouvert ce mardi à Saly (Mbour).

En 2022, le chiffre d’affaires pour les Envois Légers (0 à 500g) a été estimé à 1,4 milliards de FCFA, en dépit d’une baisse de 3% par rapport à l’année précédente, explique Abdou Khadre Ndiaye, Conseiller du Directeur de la régulation postale. La même tendance est observée pour les Envois Moyens (500g à 2kg) qui ont connu une croissance explosive en 2022. En effet, les revenus ont atteint 3,63 milliards de FCFA, marquant une hausse spectaculaire de 172% par rapport à 2021. Concernant les colis, en particulier les envois internationaux, ils ont enregistré une augmentation impressionnante de 87% en 2022, reflétant une forte demande dans ce segment. Malgré un secteur confronté à une régulation difficile due à un nombre important d’acteurs informels (transport, tiak-tiak), le secteur postal a également généré des emplois.

En 2022, le secteur postal a soutenu 4.807 emplois, malgré une légère baisse de 4% par rapport à 2021. Cette réduction peut être attribuée aux ajustements opérationnels et à l’optimisation des ressources humaines dans le secteur. L’année 2022 a également été marquée par une augmentation phénoménale des investissements dans le secteur postal, avec plus de 485 millions de FCFA investis, en hausse de 5321% par rapport à 2021. Cette hausse indique une volonté claire d’innover et de moderniser les services postaux au Sénégal.

D’après Abdou Khadre Ndiaye «le secteur postal, en dépit des défis posés par la pandémie mondiale, a montré une résilience remarquable. Les revenus générés par les différents segments du marché postal ont été en constante augmentation, soulignant l’importance de ce secteur dans l’économie nationale». En effet, souligne le rapport , les chiffres d’affaires du secteur postal sur les trois ans, ont explosé passant de 13.403.313.100 FCFA de 2020 à 17 145 322 597 FCFA en 2022