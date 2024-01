Participation de l’équipe du Sénégal à la CAN 2024: Soutien à notre équipe nationale inclusive

A la coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire, la talentueuse équipe nationale de notre pays, le Sénégal, vient de se qualifier brillamment, pour les 8e de finale, en battant, après la Gambie et le Cameroun, l’équipe de la Guinée Conakry.

Cette belle victoire de notre pays est le fruit de l’excellent travail de l’entraineur Aliou Cissé, de son staff et de l’équipe nationale, composée de nombreux binationaux, de joueurs dont les deux parents sont nés sénégalais, de joueurs en couple mixte, de familles immigrées sans distinction ni hiérarchie raciale. Tous patriotes et fiers de porter très haut le maillot national.

Cet extraordinaire parcours tranche malheureusement avec la honteuse décision du Conseil Constitutionnel Sénégalais qui a confirmé dans sa décision du 20 janvier 2024 contre Monsieur Karim WADE. En effet, pour contrecarrer sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, les juges du Conseil Constitutionnel lui ont reproché d’avoir une mère française pour écarter sa candidature à la magistrature suprême. C’est une décision ignoble qui consacre dorénavant une hiérarchisation raciste entre les citoyens sénégalais selon leur origine et lieu de naissance. En effet, le Président de Macky SALL, à l’instar de ce que fut jadis le régime de Vichy, distingue, d’une part, les Sénégalais qui seraient purs et dignes de se présenter à l’élection présidentielle et, d’autre part, les autres impurs car issus de familles immigrées ou de couples mixtes, considérés comme des citoyens de seconde zone avec pour interdiction de se présenter à des présidentielles.

Pour l’honneur du Sénégal, pour la cohésion de la patrie, il est plus que temps de nous mobiliser partout dans le monde pour éviter que notre Sénégal ne devienne, sous le régime raciste de Macky SALL, un État xénophobe qui discrimine ses filles et fils issus de couples mixtes, d’immigrés ou binationaux. D’ores et déjà, je vous annonce que je vais saisir le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU à Genève pour faire reconnaître les droits de Monsieur Karim WADE.

D’autres actions de mobilisation et de luttes sont prévues pour obtenir une élection présidentielle inclusive avec la réintégration de la candidature de Karim Meissa WADE. Soutien à notre équipe nationale inclusive

Paris le 23/01/2024

Makhoudia DIOUF

Membre de la coalition Karim 24 France

Membre de la FNCL

Fondateur de mouvement de soutien

Diamaguene Sicap Mbao DEBOUT