Parrainages: Les incroyables images de Sokhna Aida Diallo entourée de pièces d’identité

Depuis plus de 48 heures, Sokhna Aida Diallo, veuve de Serigne Bethio Thioune, fait l’objet d’une controverse après avoir été vue dans une vidéo, entourée de pièces d’identité.

Sokhna Aida Diallo, veuve de Serigne Bethio Thioune, fait l’objet d’une controverse après avoir été vue entourée de pièces d’identité lors d’un rassemblement à l’esplanade du Grand Théâtre de Dakar. Une vidéo de l’événement, datant du 9 décembre 2023, montre Diallo assise, vêtue de bleu, devant de nombreuses pièces d’identité. Une voix masculine déclare : “C’est avec nos pièces d’identité. Vous nous appartenez, nous nous donnons entièrement à vous, et vous avez à disposition nos pièces d’identité et vous en faites ce que vous voulez.”

Cette scène, largement partagée sur les réseaux sociaux et soulève tout a fait des questions sur l’utilité de ces pièces d’identité, surtout dans le contexte électoral actuel où l » Sénégal, est en préparation pour les élections présidentielles du 25 février 2024. Et on sait que, dans les moments où nous sommes, on observe une période où les candidats recherchent activement du soutien.

Et tout le monde sait que si Sokhna Aida Diallo pourrait apporter un grand soutien si elle décidait de soutenir un candidat, compte tenu de sa popularité.

Sur ce, on se pose des questions sur la présence de ces pièces d’identité lors d’un événement public.