Parrainages : Les Admis, les recalés, les « sursitaires »

Le marathon de vérification des parrainages a pris fin. Ce vendredi 5 janvier 2024 est le dernier jour du contrôle des parrainages. Contrairement aux autres jours, ce 5e jour a enregistré plus de candidats invalides.
Les candidats retenus
Boubacar Camara
Déthié Fall
Cheikh Tidiane Dièye
Daouda Ndiaye
Karim Wade
Habib Sy
Anta Babacar Ngom
Khalifa Sall
Amadou Ba
Les candidats qui doivent régulariser
Abdoulaye Sylla (10 000)
Rose Wardini (31.000)
Idrissa Seck (5.800)
El Hadj Moustapha Diouf (3791)
Serigne Mboup (13.000)
Pape Djibril Fall (13.000 et 03 régions)
Aliou Mamadou Dia (202 à Diourbel)
Malick Gakou (3.449)
Mamadou Lamine Diallo (5.199)
Mahammed Boun Dionne (7.817)
Serigne Gueye Diop (13.228 et 02 régions)
Aly Ngouille Ndiaye (1009)
Souleymane Ndéné Ndiaye (18.669)
Rose Wardini (31.000)
Idrissa Seck (5.800)
El Hadj Moustapha Diouf (3791)
Serigne Mboup (13.000)
Pape Djibril Fall (13.000 et 03 régions)
Aliou Mamadou Dia (202 à Diourbel)
Malick Gakou (3.449)
Serigne Gueye Diop (13.228 et 02 régions)
Abdoul Mbaye (13 771)
Aly Ngouille Ndiaye (1009)
Souleymane Ndéné Ndiaye (18.669)
Aminata Touré (19 000)
Mame Boye Diao (11 953)
Bassirou Diomaye Faye (4000)
Abdourakhmane Diouf (14 000)
Bougane Gueye (19 000)
Amadou Ly (23 553)
Thierno Alassane Sall (13 465)
Les candidats éliminés
Cheikh Hadjibou Soumaré
Ousmane Kane
Dr Cheikh Tidiane Gadio
Papa Eugène Barbier
Mouhamed Ben Diop
Malick Gueye
Mouhamed El Habib Tounkara
Mary Teuw Niane
Aminata Assome Diatta
Papa Macodou Diop
Samba Ndiaye
Mbacké Sarr
Alioune Sarr
Ibrahima
Hamidou Deme
Cheikh Bamba Dièye
Oumar Sylla
Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly
Jean Baptiste Diouf
Charles Émile Abdou Ciss
Khadim Diop Birima Mangara
Amdy Diallo
El Hadji Ibrahima Mbow
Ndiack Lakh
Ibrahima Datte
Mouhamadou Lamine Gueye
Aly Lame
Adama Faye
Mouhamadou Madana Kane
Al Housseynou Ba
Aliou Camara
Babacar Diop
El Hadji Ibrahima Sall
Papa Momar Ngom
Assane Kâ
Mamadou Diop Decroix
Thione Niang
Sheikh Alassane Sène
Ibrahima Abou Nguette
Al Hassane Niang
Amadou Seck
Abdou Khadre Sall
Ndongo Ndiaye
Alpha Thiam
Hamidou Thiaw
Thierno Cissé
Ibrahima Sall
Cheikh Dieng
Mouhamadou Fadel Koné
Me Moussa Diop
Mamadou Dièye
Momar Ndao
Mansour Ndiaye
Ibrahima Cissokho
Ibnou Taimina Sall
Babacar Ndiaye
Aida Mbodj