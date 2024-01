PARRAINAGES: Djibril Gningue  lève un coin du voile sur le processus 

Des candidats en boule, d’autres satisfaits d’avoir franchi l’étape du parrainage. Mais il reste un mystère que d’aucuns ont tenté de comprendre, en particulier les citoyens. L’expert électoral Djibril Gningue aborde ici le processus de validation ou d’invalidation des candidatures ou de la régularisation.

Depuis quelques jours les regards sont braqués sur le Conseil constitutionnel qui procède à un examen minutieux pour valider ou pas les candidatures des différents candidats dans la cadre de la présidentielle 2024 prévue en février prochain. Deux mots sont donc à retenir : doublons externes et invalidation. Cette étape de contrôle des parrains est cruciale pour le candidat dont beaucoup ont été recalés. Certains obligés d’apporter des parrains valides. Alors comment se déroule le processus de vérification.

L’expert électoral Djibril Gningue a apporté des réponses. Pour lui, ce contrôle comprend plusieurs étapes dont la première est le dépôt des dossiers qui correspond au contrôle matériel d’où la recevabilité. « Le chef du greffe, fait procéder à l’ouverture à la visualisation et à l’enregistrement chiffré du fichier électronique contenant les électeurs.

Recevabilité matérielle

« Il faut l’inventaire des pièces reçues et délivrer un récépissé de dépôt signé par le chef du greffe et le mandataire dont le déposant qui atteste des éléments déposés. S’il y a un vice qui affecte le support contenant le support il est mentionné. Le greffier en chef prend une enveloppe avec l’entête du conseil constitutionnel et écrit sur l’enveloppe le nom du candidat, du parti politique où de l’entité indépendante et introduit le support dans l’enveloppe qui est scellée devant le mandataire et appose le sceau du Conseil et l’enveloppe et signé par le greffier et le mandataire et gardé au greffe du conseil constitutionnel pour la sauvegarde de l’intégrité des éléments du dossier », a expliqué Djibril Gningue.

Vérification des parrains

Pour la seconde phase selon notre interlocuteur, cela concerne la vérification des parrains et il est procédé à un tirage au sort pour déterminer l’ordre de passage des candidats et après cela, un calendrier est dressé et un Pv d’huissier. « Ces documents sont envoyés aux candidats et valent convocation. Alors au moment du contrôle des parrainages, l’enveloppe qui était scellée est ouverte devant la commission et devant le mandataire ; elle est montrée aux membres et qui vérifient l’intégrité.

La fiche électronique est mise dans la machine et avec un traitement automatisé du fichier. Pour savoir s’il y a un parrain qui figure plusieurs fois sur la liste, s’il figure sur plusieurs listes et si le nombre atteint le nombre exigé. Il est procédé à une vérification pour voir si le candidat a atteint le nombre requis par région dont 2000/ région. C’est le même par les élus et des députés. Au plus tard le 12 janvier, le Conseil constitutionnel, s’il existe des doublons doit les notifier au candidat pour des corrections et il a 48h pour le faire », a révélé Djibril.

Selon lui, il existe des éléments d’élimination d’office. C’est le parrainage dont les doublons internes. C’est-à-dire s’il y a un candidat présent sur une liste, et vous empêche d’obtenir le minimum requis, vous êtes éliminé et on ne vous permet pas d’aller procéder à la régularisation. Il explique qu’il y a des éléments d’identification des parrains dont le nom, le prénom qui doivent figurer sur la carte d’identité nationale, son numéro d’électeur etc. parmi ces éléments il y a aussi la fiche de collecte et s’il y a un élément manquant cela est source d’élimination définitive. Si cela est assez nombreux et invalide la fiche. On parle de rejet pour autre motif. Mais cela vous enlève des parrains.

A la question de savoir des doublons externes, l’expert électoral note que lorsque un candidat est éliminé parce qu’il a 10.000 doublons externes et a validé un certain nombre, pour qu’il soit admis il faudra que le nombre validé lui permette d’atteindre le minimum exigé sans quoi il est éliminé de façon définitive.

Possibilité de faire des réclamations

Elle est ouverte 48h après la publication des listes des candidats dont le 20 janvier par le Conseil constitutionnel. « Il va examiner le recours sans délais. Mais il faut aussi que le 12 janvier au plus tard que le mandataire soit notifié. Cela peut être fait avant et comme les candidats sont nombreux les notifications se font le lendemain. Mais le 12 tout le monde aura la notification », a conclu Djibril Gningue.

MOMAR CISSE