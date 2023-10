Parrainages à Kaolack : Baba Ndiaye mobilise et lance un appel à l’unité pour un large victoire d’Amadou Bâ…

Baba Ndiaye donne le ton à Kaolack. Hier,au cours de la cérémonie de lancement des parrainages au niveau de son fief politique du quartier les « Abattoirs », le Président sortant du Conseil Départemental de Kaolack a fortement mobilisé. Des militants venus de Diamaguène, Sara Ndiougary, Gawane, Kassaville, Tabangoye,

Ndagane, Léona Niassène, Darou Salam ont rivalisé d’ardeur, créant, ainsi, une véritable marée humaine. Cette manifestation qui a aussi vu la présence du Directeur Général de la SENELEC Pape Demba Bitèye, des représentants des partis alliés comme El Hadji Bou Goumballa,

par ailleurs, Président du mouvement « Taxawu Askanwi » et Coordonnateur des partis alliés, le mouvement associatif avec le Président de l’ORCAV de Kaolack Mamadou Ndiaye Diack, de la fédération des boulangers de Kaolack autour de Mamadou Lamine Sarr, des exploitants du marché centrak au poisson, du Président national des mareyeurs, des différents Imams de plusieurs quartiers ont aussi pris part à cette cérémonie. Avant la prise de parole de Sophie Ndoye, Présidente de la Plateforme des femmes du Président Baba Ndiaye, le chef du quartier les « Abattoirs » Mouhamadou Mansour Camara a donné le mot de bienvenue aux différentes délégations: »

Nous sommes optimistes et cette belle mobilisation des femmes et des jeunes est source de réconfort supplémentaire. Nous allons faire carton plein pour notre candidat,le candidat idéal Amadou Bâ et participer,avec la manière, à son élection en 2024. Cela est notre objectif. Nous, partisans du Président de la République Macky Sall au niveau de Kaolack,nous n’allons pas être en reste. Faire gagner le candidat de BBY reste et demeure un point d’honneur pour nous »,lance le Président du Conseil de Surveillance de l’ACBEP. Et l’Ambassadeur du Coaching Territorial pour l’Afrique et Président honoraire du Conseil départemental de Kaolack,de lancer un appel à l’unité: »On ne rien bâtir dans l’adversité atroce. A Kaolack,il nous faut combattre l’axe du mal, se départir de l’égoïsme béat de certains responsables pour faire oeuvre grand. Pour ce faire, j’en appelle à une dynamique unitaire. Les dénigrements, la délation, l’ostracisme ne nous mène nulle part. Kaolack regorge de compétences et pour le construire,il nous faut un effort collectif. C’est ce que je crois ».

Et au finish, le Président Ndiaye, de rappeler: »Aux Locales,on a perdu. Aux Législatives, on est parvenu à réalisé un score honorable. Kaolack détient 2/3 de l’électorat du département. Il nous faut alors un travail de fourmi. Nous, nous avons toujours gagné notre zone avec 4.000 voix. Je rappelle qu’en 2014 face à la Coalition Sopi, nous avions remporté le département avec un écart de 12.000 voix. Nous avons beaucoup apporté à Kaolack aussi bien dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’artisanat, de la jeunesse, des femmes ,entre autres, pour la réussite d’une coopération décentralisée, multiforme et innovante. Soyons donc plus solidaires, plus ouverts et ayons un engagement politique réel et véridique pour faire la différence », préconise-t-il.