Le Sénégal veut atteindre l’élimination du paludisme d’ici 2030. En ce sens, le projet PMI Evolve, une initiative présidentielle des États-Unis contre le paludisme a été lancé hier. Occasion saisie par le Chef de projet Jean Biyik de soutenir que dans la lutte contre cette pathologie, 700 000 moustiquaires ont été distribuées au courant de cette année.

Pour soutenir la distribution continue de moustiquaires d’insecticides, l’Usaid a lancé le projet PMI Evolve pour une durée de quatre ans (2023-2027). Selon le chef de projet, Jean Bayil, c’est un projet qui fait dans la collecte des données sur les moustiques qui causent le paludisme afin de de déterminer les types de moustiques qui sont déjà présents au Sénégal pour mieux les combattre pour destituer la barrière entre les moustiques et les personnes. « On analyse les moustiques recueillis sur le terrain qu’ils soient larvaires ou adultes », dit-il. Il renseigne que pour l’année 2022, il a été distribué à peu près un million de moustiquaires dans les structures de santé avec la distribution de routine, ce qui permet d’assurer la gratuité des pour les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables au paludisme.

« En 2023, nous avons distribué à peu près 700 mille moustiquaires et nous envisageons de distribuer un million dans les structures sanitaires. Il y a aussi la campagne de distribution de masse », indique-t-il. Selon le coordinateur du programme de lutte contre le paludisme (PNLP), Dr Doudou Sène, la lutte contre le paludisme est une entreprise exigeante qu’il faut mener avec détermination. » Les effort pour éliminer le paludisme d’ici 2030 vont se poursuivre efforts à réduire transmission, à protéger les personnes plus vulnérables, à renforcer la surveillance épidémiologique et surtout à éliminer cette maladie de notre pays », dit-il Et de poursuivre: «Les succès du projet PMI/VECTOR LINK ont été le fruit de cette collaboration solide, et maintenant, avec ce nouveau projet, PMI/EVOLVE, nous intensifions nos efforts dans la lutte anti vectorielle pour accélérer l’atteinte des objectifs du programme. »

De son avis, la lutte anti -vectorielle constitue une intervention prioritaire à haut impact. « Ainsi, les actions concrètes que nous entreprenons grâce au projet PMI/EVOLVE renforcent notre détermination à éliminer le paludisme. Il s’agira entre autres le renforcement de la distribution des MILDA, la formation de nos agents de santé, la surveillance entomologique à base communautaire, la mise en œuvre de stratégies innovantes de distribution de MILDA aux talibés sont autant de preuves de votre engagement constant à accompagner la lutte contre le paludisme », fait-il savoir.

Pour la Représentante de l’Usaid, Noura Madrigal, le gouvernement américain à travers l’initiative Pmi a investi chaque année au Sénégal 14,5 milliards de FCFA dans la lutte contre le paludisme à travers l’achat et la distribution des intrants clés de la lutte contre le paludisme puis la mise en œuvre des interventions efficaces de prévention et de contrôle d’élimination du paludisme. « La lutte anti -vectorielle est une intervention incontournable pour atteindre et maintenir le statut d’élimination du paludisme dans ce pays. L’Usaid a attribué le contrat de prévention du paludisme par la lutte anti -vectorielle appelé Pmi Evolve », regrette-t-elle. À l’en croire, au Sénégal, le projet Pmi Evolve accompagne le programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) dans la mise en œuvre de la distribution en routine des moustiquaires imprégnées d’insecticide. « Nous continuerons à améliorer et à apporter l’appui nécessaire pour renforcer nos acquis communs et atteindre nos objectifs d’élimination du paludisme au Sénégal à l’horizon 2030 », conclut-elle.

NGOYA NDIAYE