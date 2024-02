Pakistan: Fermeture des urnes après des élections contestées et sous haute sécurité

Les bureaux de vote pour les élections législatives et provinciales au Pakistan ont fermé jeudi à 17 h (12 h GMT), ont constaté jeudi des journalistes, après une journée marquée par la coupure des services de téléphonie mobile. Les Pakistanais étaient appelés à élire les 336 députés du parlement fédéral et à renouveler les assemblées provinciales.

Des dizaines de millions d’électeurs ont voté jeudi 8 février au Pakistan pour des élections ternies par les violences et l’emprisonnement de l’ancien Premier ministre Imran Khan, et qui devraient déboucher sur un quatrième mandat de Nawaz Sharif à la tête du gouvernement.

Les bureaux de vote ont fermé à 17 h (12 h GMT) pour les 128 millions d’inscrits, mais ceux qui se trouvaient déjà dans leur enceinte étaient autorisés à voter au-delà de l’heure limite.

Plus de 650 000 membres des forces de sécurité avaient été déployés pour assurer la sécurité du scrutin. L’élection avait été ensanglantée mercredi par la mort de 28 personnes, dans deux attentats à la bombe revendiqués par l’organisation État islamique (EI), dans la province du Baloutchistan.

Jeudi, au moins sept membres des forces de sécurité ont été tués dans deux attaques distinctes dans le nord-ouest du pays et au Baloutchistan, et d’autres petites explosions ont eu lieu dans cette dernière province faisant deux blessés, a annoncé la police.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé, peu après l’ouverture des bureaux de vote, que les services de téléphonie mobiles seraient « temporairement suspendus » dans tout le pays pour des raisons de sécurité. L’Internet mobile a aussi été coupé, a fait savoir Netblocks, une organisation qui surveille la cybersécurité et la gouvernance de l’internet. « La coupure actuelle d’Internet est parmi les plus rigoureuses et étendues que nous ayons observées dans n’importe quel pays », a déclaré à l’AFP Alp Toker, directeur de Netblocks. Cette « pratique est fondamentalement antidémocratique », a-t-il dénoncé.

Les premiers résultats sont attendus avant minuit, mais il faudra sans doute attendre vendredi pour voir émerger une réelle tendance.