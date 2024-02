Depuis trop longtemps, Ousmane SONKO a été la cible de mensonges sournois, orchestrés par des individus mal intentionnés. Les récentes révélations dévoilent la chute de ces calomnies, laissant place à une réalité que le Sénégal ne peut plus ignorer. Il est grand temps de préparer un terrain équitable pour Ousmane SONKO.

Les allégations selon lesquelles SONKO serait à l’origine des violences qui ont secoué notre nation ont été réduites en miettes. Les faits parlent d’eux-mêmes : lors des derniers événements marqués par des actes de violence, SONKO était soit barricadé, soit en prison. Comment peut-on accuser un homme qui était physiquement exclu des scènes tumultueuses ? C’est là une manipulation insidieuse visant à salir son image et à semer la confusion dans l’esprit du président.

Le chef de l’État a, sans doute, été manipulé de manière persistante, poussé à croire en un faux portrait robot de SONKO. Des individus opportunistes ont exploité la peur pour se présenter comme des sauveurs, plongeant ainsi le Sénégal dans un état de tension explosive. Une république prise en otage par des faucons idiots, prêts à écrire une page sombre de notre histoire.

Il est impératif de reconnaître que la crédibilité d’Ousmane SONKO a été restaurée. Les éléments à charge se sont effondrés comme un château de cartes, révélant la véritable victime dans cette histoire. Le président doit reconsidérer les informations qui lui ont été présentées et agir avec sagesse pour rétablir l’équilibre dans notre nation.

Le Sénégal ne peut se permettre d’être gouverné par la peur et la manipulation. Il est temps de mettre fin à cette mascarade et de rendre justice à Ousmane SONKO. La république mérite mieux que d’être dirigée par des faucons idiots qui ne cherchent qu’à satisfaire leurs propres intérêts. Soyons vigilants, défendons la vérité, et engageons-nous pour un avenir sénégalais plus juste et éclairé

P.A.N