ONE LYRICAL, ARTISTE RAPPEUR: Un lyrique qui s’interdit de  « copier-coller » ! 

Un chiffre, un mot, un artiste : One Lyricals ! Le premier chiffre représente un nouveau départ, tandis que son second est un mot qui définit une expression. Ensemble, ils symbolisent le talent unique de cet artiste. One Lyrical évoque des paroles inspirantes, une poésie musicale qui touche au plus profond de l’âme. Né avec une passion inébranlable pour les mots et la musique, en particulier le rap, El Hadji Dame Dieng a su se faire une place dans l’industrie musicale à force de détermination. Des débuts modestes à une ascension fulgurante, One Lyrical a toujours su mettre en avant ses paroles percutantes et son charisme époustouflant sur scène. Pour lui, le flow est unique et essentiel pour se démarquer dans le monde du rap et éviter la monotonie. Plongez dans son histoire à travers ses albums, ses succès, et vous comprendrez que pour One Lyrical, la musique est bien plus qu’une passion, c’est une leçon de vie à partager avec le public. Et c’est lui que nous accueillons aujourd’hui pour une séance de questions et de réponses. A vous One Lyrical !

One lyrical ! Un nom assez original. Faites nous la traduction et l’explication !

À l’époque où je pratiquais le football, un ami me donnait le surnom de « One ». Et lorsque j’ai commencé ma carrière musicale, ce surnom m’a paru parfaitement adapté et j’ai réalisé que la musique ne pouvait se passer de paroles fortes. Ainsi, j’ai pris l’initiative de combiner ces deux noms, d’où est né mon nom d’artiste : One Lyrical !

One lyrical, vous avez débuté le rap en 2013 avec un groupe appelé Black Under. Qu’est-ce qui vous attire dans ce style musical ?

Au début, j’ai fait partie d’un groupe de rap, Black Under. Nous étions trois membres à l’époque. Passionnés de musique, et notamment de rap, nous avons enchaîné les prestations scéniques entre deux ou trois morceaux. Cependant, après mûre réflexion, j’ai décidé qu’il était temps pour moi de poursuivre ma carrière en solo. Depuis, je trace mon propre chemin et je suis sûr que vous êtes au courant de la suite de mon parcours. Sachez que la musique a toujours été ma passion, bien avant le rap. Je suis un véritable mélomane. Je pense que c’est de là que j’ai puisé mon inspiration…

En tant que lyriciste, qu’est-ce qui distingue votre rap des autres?

Mon authenticité, mon originalité, c’est ce qui me distingue ! Mon flow unique, ma signature inimitable, j’aborde mes sons avec une touche personnelle. Je m’aventure toujours hors de ma zone de confort, explorant de nouveaux horizons et cela me réussit très bien.

Le style est également très recherché chez vous…Est-ce une façon de vous démarquer ?

Il est essentiel de se distinguer, car si vous ne le faites pas dans l’industrie et que vous proposez la même chose que tout le monde, vous serez regroupés dans la même catégorie. Cela revient à une sorte de copier-coller. Il est donc important d’avoir un style unique qui permettra aux gens de vous identifier.

Que pensez-vous de l’actualité du rap sénégalais ?

Le rap sénégalais est en excellente forme et progresse à grands pas. La nouvelle génération innove sans cesse, offrant des projets, produits et singles de qualité supérieure, accompagnés de clips de grande qualité. Nous suivons le bon chemin. Je souhaite ardemment que dans les années à venir, la musique sénégalaise soit encore plus structurée et que le monde entier s’intéresse à notre musique que nous avons à offrir.

Peut-il concurrencer le hip-hop international selon vous ?

Il est nécessaire de réévaluer et de retravailler plusieurs paramètres. Tout d’abord, il est crucial d’identifier notre identité musicale et de développer notre propre style. Nos beatmakers sont en train de mener des recherches approfondies dans cette direction et nous sommes sur la bonne voie. Nous partageons tous la même ambition et c’est une question de mentalité à adopter.

Votre actualité est dominée par la récente sortie de votre album DEMNA. Et si vous nous parliez de cette création ?

DEMNA c’est mon deuxième album solo. Ce projet est divisé en 3 volumes qui seront dévoilés sur une période d’un an. Le premier volume, qui comporte 8 titres, vient de sortir et est composé de featuring avec des artistes tels que Ngaaka Blindé, Sidy Diop, Jeeba, Wally Seck et Faada Freddy. Ce projet est haut en couleurs et cela annonce la suite des autres volumes à venir. Nous avons déjà sorti deux clips qui ont été très bien reçus par le public, notamment celui en collaboration avec Sidy Diop et l’autre avec Ngaaka Blindé et Jeeba. Je vous donne rendez-vous dans les prochains mois pour la sortie des autres volumes. Je dois avouer que ce projet n’a pas été facile à réaliser. Il nous a demandé beaucoup de temps, de sacrifices et d’investissements financiers. Nous avons tout mis en œuvre pour le mener à bien et les résultats commencent à se voir. Restez à l’affût pour la suite !

Qu’en est-il de sa promotion ?

Un album ne se promeut pas du jour au lendemain, c’est un marathon, pas un sprint. Il faut consacrer une année entière à la promotion d’un album. Il n’est pas possible de simplement sortir un album et s’en tenir là. Au contraire, il est essentiel de continuer à évoluer avec le projet et d’utiliser divers supports tels que des émissions ou des concerts au fil des mois. Une promotion réussie nécessite un engagement constant et une utilisation stratégique de tous les aspects disponibles.

Des projets en vue ?

De nombreuses surprises se préparent, bien qu’il soit encore trop tôt pour les dévoiler. Toutefois, soyez assuré qu’elles arriveront bientôt et que chacun pourra les découvrir au moment opportun. Restez à l’écoute !

ANNA THIAW