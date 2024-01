Olympiades de Mathématiques : 17 lauréats récompensés

Cette année ce sont 17 élèves médaillés en Or, Argent et Bronze qui ont été primés parmi les 14.149 candidats dont 8.162 filles issues de 16 inspections d’académie. Et le ministre de l’éducation nationale, Cheikh Oumar Hanne, qui a présidé l’évènement a félicité les pépinières à savoir les lauréats des classes de 5ème et de 4ème qui ont participé au camp de vacances pour s’imprégner de l’esprit de compétition.

Selon lui, leur remarquable performance en mathématiques mérite notre reconnaissance au sein de la communauté éducative du Sénégal », a soutenu Cheikh Oumar Hanne, tout en invitant les lauréats à maintenir le cap pour une digne représentation de notre pays aux échéances futures.

Poursuivant son argumentaire, il soutient également que ces distingués incarnent le citoyen souhaité dans l’axe 2 du Plan Sénégal émergent qui prône le développement du capital humain conformément à la décision du président de la République qui instruit de réorienter le système éducatif vers les mathématiques, les sciences, les technologies, le numérique et l’entrepreneuriat.

Lors de son discours, le ministre de l’Education nationale a invité les élèves à maintenir le cap pour une bonne représentation du Sénégal aux olympiades panafricaines. Au total, 32 élèves issus de 8 académies du Sénégal ont disputé les phases nationales des olympiades de mathématiques. La compétition des olympiades de mathématiques qui promeut l’excellence traduit la volonté du ministre de l’Education nationale à encourager les élèves dans les disciplines scientifiques, les mathématiques, le numérique et l’entrepreneuriat.

Les olympiades nationales de mathématiques, l’une des multiples initiatives développées par le MEN, ont permis, sur le plan des infrastructures et équipements, la réhabilitation et l’équipement de 8 BST et la construction de 20 nouveaux BST, l’équipement des collèges et lycées en matériel scientifique tel les chariots mobiles, la construction et l’équipement du lycée scientifique de Diourbel, l’édification en cours des lycées d’intégration pour l’équité et le qualité pour un montant de plus de 10 milliards chacun à Sédhiou et à Kaffrine.

Et très prochainement à Dioum, Fatick, Tamba et Kolda et les travaux vont démarrer incessamment », a-t-il constaté, annonçant que le président a aussi donné des instructions pour la réhabilitation d’un montant de 4 milliards du lycée scientifique d’excellence de Diourbel. Et le Dara Rahma sera aussi réhabilité pour un montant de 4 milliards de francs CFA.