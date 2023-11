Ofnac : Le Forum civil remporte une victoire

Ça arrive rarement pour mériter d’être souligné. Birahim Seck et les membres du Forum civil sont satisfaits d’une décision présidentielle. En effet, hier, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi n° 2012 – 30 du 28 décembre 2012 portant création de l’Office national de lutte contre la fraude et la Corruption (Ofnac) et le projet de loi modifiant la loi n° 2014 – 17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. On n’en connaît pas les contours, mais le Forum civil, qui maîtrise le contenu, en est totalement satisfait. Ce qui fait dire à son Coordonnateur Birahim Seck : “le plaidoyer porté par la déclaration du Forum civil sur le Fmi vient de produire son premier résultat, l´adoption de la loi modifiant la déclaration de patrimoine et celle sur l´Ofnac”. Bonne nouvelle alors.