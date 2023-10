Dans le cadre de la campagne annuelle de communication dénommée « Octobre Rose », destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, le Mouvement « Same Sounou Goor » de la commune de Louga a organisé, hier, une conférence dont le thème portait sur : Ma communauté au cœur de mon engagement ».

Le mouvement ‘’Same Sounou Goor’’ a organisé une journée de sensibilisation et de consultation et de dépistage gratuit des cancers du sein, du col de l’utérus au centre de santé Keur Serigne Louga Sud. Des gynécologues, des sages et des infirmiers ont été mobilisés pour la prise en charge des femmes composés de personnes, des habitants du quartier Keur Serigne Louga.

Des femmes des villages environnants sont venues massivement se faire consulter. La président du mouvement « Same Sounou Goor, Adja Aame Gaye Diop s’est réjouie de la collaboration entre le mouvement ‘’Sam Sounou Goor’’ et toutes les parties prenantes de la lutte contre les cancers qui touchent les femmes. L’objectif de la journée est selon elle, de consulter et de dépister mais aussi et surtout d’échanger avec les femmes pour enlever les tabous et les ignorances autour des cancers féminins. Elle a prôné l’information et la sensibilisation des femmes, afin de déconstruire les peurs et les préjugés sur la maladie qui, très tôt dépistée, se soigne. Mme Maimouna Guèye, gynécologue à l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, revient sur l’importance de cette journée d’information et de diagnostic.

A cet effet, elle a lancé un appel aux femmes de prendre soin de leur santé, en pratiquant du sport, en mangeant sainement, et à bannir certaines pratiques dangereuses pour la santé. Mme Guèye a magnifié l’organisation de la journée de sensibilisation et de diagnostic des cancers féminins à Louga. Vu l’ampleur de la maladie, elle a souligné la base de données statistiques, que « le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent au Sénégal, avec environ 1000 nouveaux cas et 951 décès par an ».

Le mouvement ‘’Same Sounou Goor’’ de la commune de Louga, va réfléchir sur l’institutionnalisation de ce genre d’activités, sur la possibilité de l’organiser plusieurs fois dans l’année, afin d’inverser la courbe des victimes de cancers au Sénégal. Au total 45 bons de mammographies ont été offerts aux femmes. Des dépliants de sensibilisation ont été distribués .Pour les autorités, elles ont décidé de continuer cette collaboration avec les structures sanitaires de la capitale du Ndiambour, d’autant plus que l’anticipation reste le meilleur moyen de lutter contre ce fléau.