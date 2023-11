Nouvelle donne politique : Hadjibou Soumaré, un des favoris de la Présidentielle !

La plupart des Sénégalais estime que Hadjibou Soumaré, candidat à la prochaine présidentielle de février 2024 ferait un bon candidat pour succéder à Macky Sall. Depuis sa déclaration de candidature, la côte de popularité de l’ex-président de la Commission de l’UEMOA a bondi. Mieux, Hadjibou Soumaré est dotée d’une personnalité qui inspire le respect, qui maitrise les dossiers, qui a de l’expérience.

Il est considéré comme quelqu’un de sérieux avec une bonne image au Sénégal et à l’étranger. C’est quelqu’un qui a une vraie culture économique, une idée de la réalité concrète du terrain, du bon sens. Cheikh Hadjibou soumaré est un homme qui ne cache pas sa personnalité, il inspire confiance. Il connaît bien le Sénégal et le Sénégalais.

Il a fait un passage exemplaire à la primature, Hadjibou est resté honnête et digne. Il n’a été cité dans aucun scandale. Il est un diplomate crédible, il connaît bien la politique étrangère et il est très élégant et serviable (ihsân).

Pour la compétence, c’est une vérité empirique de dire que Hadjibou Soumaré est compétent. Il connait bien les ésotériques de l’Administration, les pratiques étatiques ne sont pas un secret pour lui. Logique pour logique, Pourquoi pas Hadjibou ?

Mais l’ex PM fait face à une brochette de concurrents.