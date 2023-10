C’est beaucoup d’étonnement et de déception que j’ai suivi le candidat déclaré à la présidentielle 2024 Mame Boye DIAO, qui a dit, ce jeudi, sur la Sentv que : » Les jeunes ne comprennent pas les organes de financement. Les mécanismes sont redondants. Ils ne savent pas s’ils faut aller au FONGIP ou à la DER. Il faut un seul mécanisme comme le pôle emploi en France ».

Pour un fonctionnaire de sa trempe, désireux de diriger ce pays, je peine à choisir entre la compassion et le dédain pour qualifier sa sortie. Sans doute, est-il déjà tombé dans cette pratique, usuelle dans la politique, de tout remettre en cause dès qu’on fait preuve de prétentions. Quitte à friser le ridicule. NON MAME BOYE, vous n’avez pas bien compris la promotion de l’entreprenariat jeune du gouvernement.

Pour votre gouverne, il n’y a pas de redondance dans les missions des différentes structures, mais bien une complémentarité dans les actions pour mieux répondre aux besoins de la population en matière d’emploi, particulièrement les jeunes et les femmes.

Aussi, le pôle emploi en France ne gère pas la question du financement mais accompagne dans la recherche d’emploi. Permettez-moi de vous faire un petit rappel des différentes missions pour vous éclairer davantage, j’allais dire vous mettre à niveau parce que quelque chose vous échappe sur la question.

Le FONGIP apporte la garantie aux institutions financières pour faciliter l’accès aux financements des PME et autres porteurs de projets. Donc le FONGIP ne finance pas mais facilite l’accès au financement à travers des mécanismes de la garantie et de bonification de taux d’intérêt par le refinancement. La DER/FJ finance directement les micros crédits à travers des mécanismes très souples et adaptés aux jeunes et aux femmes. L’ADEPME encadre et oriente à la formalisation et à la structuration de bon projets. Le 3FPT offre des formations aux acteurs pour faciliter leur employabilité et les préparer à assumer des responsabilités futures.

Et enfin, le FONSIS est dans la prise de participation. Vous voyez donc qu’il y’a bel et bien une cohérence et une complémentarité des rôles et missions de ces différents instruments mis en place par son Excellence le Président Macky SALL et qui se complètent dans l’écosystème financier.

Aussi, vous vous êtes trompé sur la mission du pôle emploi en France qui n’est pas de financer mais de centraliser toutes les informations relatives à recherche d’emploi pour que les demandeurs d’emplois puissent s’adresser à un interlocuteur unique. Il s’agit donc d’informer, d’orienter et d’accompagner les demandeurs d’emploi et de les mettre en rapport avec les offreurs d’emplois.

Abdou Diouf NDIAYE

Directeur du Partenariat, de la Préparation des Projets et du Marketing du FONGIP