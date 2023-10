Nomination au poste de Ministre auprès du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur: Dr Annette Seck Ndiaye exprime sa sincère reconnaissance envers le Président de la République

C’est avec une immense gratitude et un profond sens de l’humilité que je reçois la nouvelle de ma nomination au poste de Ministre auprès du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, chargé des sénégalais de l’extérieur. Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance envers Son Excellence le Président de la République M. Macky Sall pour cette marque de confiance renouvelée.

Cette nomination ministérielle représente bien plus qu’une simple distinction personnelle. C’est un engagement solennel envers notre nation et ses citoyens, un sacerdoce, une opportunité pour servir dignement la patrie. Je suis donc pleinement consciente des enjeux et défis qui nous attendent, et je suis déterminée à travailler sans relâche avec nos services compétents et mes collègues Ministres pour améliorer particulièrement les conditions d’accueil et de séjour de nos compatriotes à l’étranger et leur promotion en tant qu’acteur de développement.

C’est d’ailleurs l’occasion de rendre hommage à Son Excellence le Président de la République M. Macky Sall et le Premier ministre Amadou Ba pour la confiance renouvelée et le privilège qu’ils m’offrent parmi des millions de sénégalais pour servir notre pays.

Je tiens aussi à remercier ma chère collègue Mme la Ministre Me Aïssata Tall Sall pour ces moments de collaboration fructueuse et enrichissante au Ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur qui connaît désormais un autre grand homme M. Ismaila Madior Fall.

Ma profonde reconnaissance à ma famille, mes amis, aux militants et sympathisants de la Coalition BBY, aux populations de la région de Sédhiou pour leur soutien inestimable qui a jalonné mon parcours jusqu’à ce moment crucial.

Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur et je suis honorée de pouvoir servir notre pays !

Dr Annette Seck Ndiaye

Ministre auprès du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, chargée des sénégalais de l’extérieur