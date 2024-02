Ndeye Fatou Ndiaye « BLONDIN » Invitée du « GRAND ORAL » sur Rewmi T: « Ceux qui nous gouvernent doivent rendre des comptes »

Ndeye Fatou Blondin Diop est la coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bi Nu Beug. Elle n’a pas raté le Président de la République. A l’en croire, avec cette question d’amnistie brandie par le pouvoir, c’est une approche dangereuse car on ne peut pas créer un problème et une situation de confusion et absoudre ceux qui l’ont fait. S’agissant de la vague de libération des détenus, elle regrette et estime que « Macky Sall semble avoir libéré des terroristes. » Pour le cas Ousmane Sonko, elle a déclaré que « Sonko n’est pas obnubilé par le pouvoir. Elle était l’invitée du «Grand Oral» sur Rewmi Tv.

Le Conseil constitutionnel invalide la décision de Macky. Comment accueillez-vous cette décision ?

Un coup de théâtre ou une surprise mais nous sommes dans un pays ou le normal devient extraordinaire. Subitement tout le monde est devenu expert en droit et pratiquement l‘unanimité des spécialistes en constitutionnel cette décision est logique. Nous avions des problèmes avec le conseil constitutionnel qui se déclarait incompétent à juger, nous craignions, une cette fois-ci la décision soit ainsi, et ce pays a vécu un traumatisme et on a jamais envisagé que Macky ne trouve des voies et moyens pour organiser des élections mais on n’envisageait pas cela et qu’il aille jusqu’au bout. Le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique. Quand Macky avait annoncé qu’il n’allait pas se présenter, il s’était frayé une sortie royale. D’aucun ont dit qu’il n’allait pas tout remettre en question. Il est revenu là-dessus mais d’une manière déconcertante et grave aussi.

Le mandat de Macky prend fin le 2 avril mais il y a cette complexité. Sommes-nous au bout du tunnel ?

Je tenais d’abord à compléter en rendant hommage aux juges du conseil. Ils ont été sonkorisé et ils ont dit le droit en âme et conscience. Même s’ ils ont raté des occasions pour être à la hauteur des décisions attendues d’eux. Ils l’ont fait et nous avons tapé dur sur eux et il faut reconnaître que cette fois ils ont été à la hauteur car cette décision nous délivre. Dans celle-ci , ceux qui veulent y voir des ambiguïtés pourront le faire. Mais en les considérant on trouve de quoi encadrer la décision à prendre et dans les décisions prises il redonne au président quelques choses mais ne le déshabille pas et lui donne sa place dans la république. C’est important de ne pas humilier l’autre, car demain on va discuter et nous mettre ensemble car la loi l’exige. On lui donne une fenêtre que l’on doit encadrer car il est là jusqu’au 2 avril la date limite de son mandat et l’administration doit faire ce qu’il faut pour passer le témoin à son successeur de la plus belle manière. Il doit faciliter la tâche car on lui a donné les éléments nécessaires.

Serons-nous dans les délais car les sages ont demandé cette tenue des élections ?

Oui mais je suis étonnée qu’on nous parle de concertation et que des gens qui ne sont pas candidats soient reçus au palais. Oui, ce ne sont pas des candidats. S’agit-il de la propagande ? Ils ont dit que les bulletins sont prêts et le matériel. Mais des bouts de feuilles quand même c’est facile à envoyer ou à expédier. Mais il existe des experts en logistique et capables d’acheminer du matériel en 48h. Les candidats doivent être d’accord car le processus des enregistrements, les modalités pratiques et de la campagne et la majorité souhaite que cette affaire soit réglée et sortir de ce débat là et travailler à retrouver un climat de sérénité. 90% des candidats seront conciliants pour les 10 ou 15 jours de campagne et raccourcissent les délais de campagnes. Même pour le second tour. Il faut discuter et éviter des dégâts matériels et on peut voter un jour de semaine. Nous devons être dans l’état d’esprit de maintenir la république et Macky a intérêt à créer les conditions car les délais sont courts.

Il faudra entrevoir la porte pour des concertations. Nous en sommes à 43 jours d’ici le 20 avril ?

Oui mais c’est possible quand on regarde le rétro planning car en fait on a eu largement le temps pour organiser ces élections. Maintenant il faut tout faire pour que la passation de témoin se fasse dans les meilleures conditions. Aujourd’hui les délais sont courts c’est vrai mais il n’y a pas de problème aussi. Car quand nous avons été arrêtés pour nous dire non à l’enregistrement, toute l’administration s’était mobilisée pour mettre les conditions. Donc le 3 février à 14h tout s’est arrêté et on le reprend le 3 mars.

Des acteurs politiques continuent de dire qu’il est impossible face à cet imbroglio d ‘avoir une élection dans les délais et aller dans le sens de reprendre le processus !

Ce n’est que des discussions et opinions personnelles. Des personnalités qui le disent mais c’est du dilatoire car ce sont les mêmes qui nous ont convaincu car quand un parti le dit et que le juge est corrompu : mais il faut tout revoir et quand une personne est prise pour dire que cette personne est en flagrant délit de parjure mais on doit arrêter cette élection et cette personne d’ailleurs elle est chez elle. L’autre affaire c’est que tout a été vidé de sa substance. Il y a des marchands de désordre et de conflits. C’est comme ça que je les appelle. Et derrière eux il y a des gens qui vivent des règles de conflits. Des personnalités et des gens dont leur gagne-pain est de profiter de cette situation. Même dans le droit, ils en font toute une histoire et cela consomme de l’énergie. Au lieu d’inventer la machine pour créer autre chose plus utile, on utilise le cerveau à commenter. Mais cela n’a pas de sens. Alimenter des personnes qui n’ont rien à faire. Soit ils gagnent leur pain dans leur conflit et à chaque fois ils compliquent des choses car les conséquences pour des élections sont dangereuses. Mais des gens ne viennent pas car je suis dans des projets et ils ont peur d’une crise.

Macky a pris acte et qu’il va respecter. Va-t-il obtempérer ?

Je ne comprends pas ce communiqué peut être de l’Union africaine car il a y des choses qui l’attendent. Il prend des décisions mais des forces extérieures semble-t-il qui l’ont contraint ? C’est dommage. Quand il sort un communiqué, on s’attend à ce qu’il fixe une date. Il a 48h et pourquoi pas des concertations par téléphone et faire court. Il faut être pragmatique et éviter de parler. Il peut dire voilà la date de l’élection, c’est plus simple et pourquoi dire j’accuse réception ! Mais il n’a pas le choix et donc il le fait pour être correct et c’est un communiqué pour rien et les gens pensent qu’il veut gagner du temps. Et je le conseille de se ménager et pour sa sortie d’aller au mieux vers les intérêts de la nation car notre image est écornée. Cette décision du conseil nous sort du fond du trou car les gens disaient mais qu’est ce qui se passe car notre démocratie est de façade. Mais avec les images qui sortent mais ils pensent que c’est le modèle. Mais avec ces évènements ils tombent de plus haut que nous. Le conseil constitutionnel avec cette décision à remis les pendules à l’heure et nous redonne une chance avec cette décision donc on s’attend à ce que Macky abonde dans ce sens.

Il a entamé des concertations. Et le vôtre c’est-à-dire votre parti a été consulté ?

Non je corrige, car d’autres disent que voilà il a reçu notre candidat. Non pas encore. Ils disent que les gens ne sont pas en campagne mais les gens sont en campagne avec moins de moyens. C’est ce qui se passe et effectivement les gens battent campagne avec le contexte et ce qui ressemble à cela. Nous n’avons pas été invités mais nous en avons discuté et on a anticipé sur le scénario. Bien que nous soyons épuisés avec cette élection et nous n’avons pas de gros moyens. Et des hôtels ont demandé des acomptes et nous avons réservé mais nous avons changé. Nous n’avons pas de direction de société où on peut venir puiser des sous etc. On le fait avec nos moyens et à l’échelle de nos forces.

Comment vivez-vous les préjudices ?

C’est le jour où on nous empêche d’aller enregistrer à la Rts mais nous l’avions compris ce jour-là, nous étions à la porte et la coalition Diomaye était devant nous. Par hasard quand nous sommes arrivés ils étaient à la porte et ils nous ont dit qu’Amadou Ba est bloqué donc c’est la même chose pour nous. On voit la nouvelle version du Sénégal. On nous dit que voilà, nous avons reçu des instructions. Mais personne ne peut vous expliquer le pourquoi d’ une personne qui veut aller au dialogue. C’est ce jour-là qu’ on appelle la Cena qui dit qu’il a un rôle. Le Cnra nous les a appelés et il nous balance « oui nous sommes à la porte et franchissez-la pour discuter. » On appelle la Dge, personne. Le Général Moussa Fall avec ses gendarmes à la porte ne sont pas dans le processus électoral et empêchent les autres candidats. Voilà le Sénégal que nous avons découvert. Nous en avons parlé avec des journalistes. Même pour des journalistes, ce jour-là rien n’avait été fait par la Rts a savoir les moyens logistiques pour accompagner les candidats. Cela sous-entend qu’au niveau de la Rts, l’administration sénégalaise au niveau médias n’avait pas préparé l’accompagnement des candidats et il y a eu des instructions et le budget a été voté et le dispositif n’avait pas été mis en place.

Est ce qu’il y a des négociations entre Sonko et le régime ?

Mais je ne suis pas dans les secrets des Dieux. Et Sonko est dans les liens de la détention. Macky est dans son palais. Personnellement je n’ai aucune information. Ce qu’on peut dire c’est que des gens y ont travaillé pour que ce dialogue ait lieu. Ont-ils réussi cela m’étonnerait car ce que je sais c’est que Sonko, il n’est pas obnubilé par le pouvoir pour compromettre ce qui est sa capitale, sa crédibilité. Comment depuis 2019 à nos jours, mettre tout cela à la poubelle par manque de vigilance. Les prisonniers quant on les libère c’est comme quand le conseil dit le droit c’est quelque chose de normal. Ces personnes et des milliers d’autres dans tout le Sénégal qui ont perdu leur liberté. Il yen a qui sont devenus instables, malades, qui sortent avec des maladies chroniques, sans parler de ceux qui ont perdu leurs familles, les divorces etc. et on va connaitre l’étendu des dégâts un jour sans oublier les morts car ces dossiers ont été remis à la CPI. On fait quoi pour que Sonko sorte et on fait table rase. Ah non, j’exhorte pour que ce scénario n’ait pas lieu dans ce pays. Mais jusqu’ici c’est de l’arbitraire qui les a amenés en prison et les a fait sortir et la langue a fourché quand on parle de détenus politiques. Donc si je comprends bien ce sont 600 terroristes qui sont en liberté ? Mais que Sonko mette sur la balance sa liberté contre sa participation cela mais quand même me semble utopique.

L’amnistie est agitée mais cette question n’est pas sur la table de Macky. Elle divise tout de même !

Pour amnistier il faut juger mais elle concerne des personnes. Il s’agit des émeutes de mars 2021 à juin 2023. Alors nous sommes contre l’amnistie car c’est un précédent dangereux. On ne peut pas créer un problème et une situation de confusion et absoudre ceux qui l’ont fait. Ce n’est pas le bon moyen de dire le droit et d’amener ce pays… Il faut que ceux qui nous gouvernent rendent des comptes. Il y a eu des morts et des blessés, de l’impunité et de la gabegie et cela doit nous servir de leçons. Concernant les deux anciens chefs d’État on a vu ce qu’ils ont écrit. Nous étions là avec l’affaire Me Seye, des policiers radiés et j’en passe…. alors venir nous parler d’autre chose ! Je rappelle juste à Diouf ces stratégies de réduction de la pauvreté, de Conseil constitutionnel, de Pse c’est un package francophone et que l’on met au même endroit. C’était une dynamique impulsée dans tous les pays et la paternité de ce conseil.

MOMAR CISSE