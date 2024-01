Nafissatou Diallo, cible d’individus inconnus

Alors qu’elle devait se rendre au siège de Rewmi Tv où elle était l’invitée de l’émission hebdomadaire «Guew Bi», la secrétaire nationale à la communication du Parti démocratique sénégalaise (Pds), Nafi Diallo a eu la surprise de sa vie devant son domicile. Des personnes inconnues auraient tenté de l’intimider.

Les évènements se sont déroulés hier, quelques minutes après 14 heures. A peine sortie de chez elle, Nafi Diallo a en effet dû très vite rebrousser chemin. Et pour cause. Selon sa version, des individus non identifiés l’attendaient aux abords de son immeuble, pour des raisons non encore élucidées. Pourtant, révèle une source de Rewmi Quotidien, quelques minutes auparavant, l’honorable députée dit avoir reçu une alerte du vigile de l’immeuble, rendant compte de la présence suspecte d’un groupe d’individus à bord d’un véhicule de marque Peugeot 205 et d’un Pick-up. Nafi Diallo qui ne semblait pas concernée, ni ébranlée par cette présence inhabituelle, n’avait senti aucune menace. Toute- fois, une fois dehors, elle a dû changer d’avis. Le moteur du véhicule mis en marche, le

conducteur de la Peugeot 205 s’est dirigé vers elle sans hésiter. Consciente de la menace, la cible a pris ses jambes à son cou, obligeant ses présumés inquisiteurs de décamper.

Qui sont-ils ? Que lui voulaient-ils ? Etait-ce une tentative d’enlèvement ou un simple procédé d’intimidation ? Le mystère reste entier à la fois sur l’identité de ces personnes et leur véritable motivation. En at- tendant, le Pds prend cette affaire très au sérieux. Quelques minutes après les évènements, des responsables du parti dont Gallo Tall, ont convergé vers le domicile de Nafi Diallo libérale avant que l’affaire ne soit longuement débattue au cours d’une rencontre tenue hier à la permanence du Pds.

EMN