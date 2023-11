Mouvement d’humeur: Le Collectif interministériel des agents de l’Administration annonce une marche nationale, ce samedi

Le collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise (CIASS) est en mouvement d’humeur depuis un certain moment. Selon les informations, ces derniers défendent les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Le mouvement avait par ailleurs organisé une conférence de presse ce jeudi pour dénoncer les nombreux problèmes qui plombent au niveau de leur ministère.

Le Collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise compte organiser une marche nationale le samedi 25 novembre. Ces agents réclament la généralisation de l’indemnité de logement, le paiement intégral de la prime de prudence des chauffeurs de l’Etat, la reconnaissance et le reclassement des diplômes, le statut des contractuels et des décisionnaires de l’Administration, les dures conditions de transport et de restauration dans les sphères ministérielles de Diamniadio, entre autres.

Rappelons que les membres du collectif avaient organisé un rassemblement pour expliquer qu’il est difficile d’accepter que, sur les 170.000 travailleurs de la Fonction publique, 140.000 bénéficient de l’indemnité de logement alors que les 30.000 autres qui réalisent le gros du travail sont laissés en rade.