Moustapha Diakhaté : « La Cour de justice de la Cedeao confirme que l’ex Pastef est un parti terroriste »

Heureusement ! La Cour de justice de la Cedeao confirme que l’ex Pastef est un parti terroriste. En réponse au mortal combat, au gatsa gatsa et au « thioki fin », à l’insurrection terroriste d’Ousmane Sonko, le Président de la République Monsieur Macky Sall avait pris la seule bonne décision: dissoudre l’ex Pastef. En effet de 2021 à juin 2023, le Sénégal a fait l’objet d’actes terroristes perpétrés par des ennemis de l’intérieur et de l’extérieur sous la houlette d’Ousmane et de l’ex Pastef.