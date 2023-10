Mondial Beach Soccer : Des manquements constatés au sein d’équipe Nationale du Sénégal

L’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer va participer pour la 7e fois à la coupe du monde. La 12e édition se jouera en février prochain et les 16 équipes participantes sont reparties en 4 poules de 4 équipes. Toutefois, des manquements ont été constatés, et certains joueurs ne manquent pas de se livrer.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde Emirats arabes unis 2024 est déjà passé et contrairement au groupe D que l’on peut qualifier de groupe de la mort, le groupe C du Sénégal est plus abordable. Logé dans le Groupe C avec la Biélorussie, la Colombie et le Japon le capitaine de l’Equipe Nationale de Beach Soccer a lancé un énorme cris du cœur concernant la préparation des Lions à la prochaine Coupe du Monde. Il espère des efforts au niveau de la Fédération Sénégalaise de Football. « Notre préparation est moindre. On est un peu en retard sur plusieurs aspects. À cet instant, on devait déjà être en regroupement et avoir beaucoup de matchs amicaux. Si vous regardez bien, on n’a plus joué face à une équipe du top 10 mondial depuis 2021, alors qu’on prétend devenir champions du monde. Ce n’est pas facile. Notre ascendant est en train de baisser parce qu’on est en manque de compétition.