Missions Internationales de maintien de la Paix des « Forces de Défense et de Sécurité Sénégalaise »: Dissolution du 11ième détachement sénégalais de la MINUSMA (DET SEN 11/MINUSMA)

La Cérémonie de Dissolution du 11ième et dernier détachement sénégalais (DET SEN 11) de la Mission multidimensionnelle intégrée des nations Unies pour la stabilité au Mali (MINUSMA) a eu lieu hier au Quartier Dial Diop de Dakar sous la présidence effective du ministre des forces armées, monsieur Omar Youm. Marquant la fin de l’engagement des forces de défense et de sécurité du Sénégal au sein de la MINUSMA, le cérémonial rappelle que depuis 1960, des autorités sénégalaises ont toujours fait montre de beaucoup de volontarisme dans la préservation de la paix internationale.

Dès son accession à l’indépendance, le Sénégal a participé aux missions de maintien de paix en déployant un contingent de 600 hommes au Congo. Cette participation de la préservation de la paix internationale trouve son fondement dans la Constitution et dans la volonté du Sénégal d’être en phase avec les valeurs cardinales qui fondent sa Nation. C’est à ce titre qu’on nous informe que les Forces armées et la Police nationale ont déployé au Mali depuis 2013 ; 6525 hommes et femmes pour participer à la stabilisation de ce pays frère.

Le cérémonial auquel nous avons assisté s’inscrit dans le cadre des traditions militaires et évoque toute la solennité attachée à l’étendard national symbole de notre indépendance dont la défense a toujours constitué une priorité pour les Forces armées. Le Colonel Mathieu Diogaye Sène commandant le 11ième détachement sénégalais (DET SEN 11) de la MINUSMA a rendu le drapeau national au ministre des Forces armées. Il est important de rappeler ici qu’en terre malienne, les personnels des différents détachements sénégalais des forces de défense et de sécurité qui se sont succédés au sein de la MINUSMA ont défendu avec honneur et loyauté notre étendard national.

Les temps forts qui ont marqué cette cérémonie sont entre autres un film documentaire qui retrace les grandes instances de l’engagement des détachements sénégalais au sein de la MINUSMA qui a été projeté devant l’assistance, l’appel aux morts de tous les personnels des forces de défense et de sécurité décédés au Mali, une remise des insignes de médaille et à l’issue le ministre des Forces armées a procédé au cérémonial de dissolution.

UNE CEREMONIE DOUBLEMENT SYMBOLIQUE…

Par ailleurs, l’assistance a eu droit à un défilé des troupes et à une décoration des drapeaux de la Croix de la valeur militaire avec étoile d’argent pour toutes les missions accomplies par les différents détachements. Ainsi, M. Omar Youm, le ministre des Forces armées, après avoir procéder à cet exercice de remise de médaille en compagnie des différents généraux des forces de défense et de sécurité, a dans son allocution, magnifié la participation des Forces armées et de la Police nationale sénégalaise à la paix internationale comme préconisée par le président de la République Macky Sall, Chef suprême des armées, selon lui. « Cette cérémonie de dissolution du 11ième détachement sénégalais de la MINUSMA est doublement symbolique.

D’abord elle marque le retour du dernier contingent sénégalais du théâtre malien. Ensuite, elle met en exergue l’ampleur et la diversité de la participation sénégalaise pour le retour à la paix et à la stabilité dans la République sœur du Mali », déclare-t-il dans son discours.

En outre, il est également utile de souligner que lesdits morts le sont au service de la paix et sont au nombre de 15 (Caporal-Chef Ousmane Fall bataillon de commandos DET SEN 1, Soldat de première classe Cheikh Tidiane Sarr bataillon de commandos DET SEN 1, Soldat de première classe Abdourahmane Konaté bataillon de parachutiste DET SEN 2, Sergent Birane Wane bataillon du matériel DET SEN 2, Soldat de première classe Kalidou Thioune bataillon du train DET SEN 3, Sergent-Chef Abdoulaye Tamba troisième bataillon d’infanterie DET SEN 4, Sergent Henry Ganda Ndione bataillon des travaux du géni DET SEN 5, Soldat de première classe Ibrahima Faye troisième bataillon d’infanterie DET SEN 6, Soldat de première classe Demba Ndiaye bataillon hors rang DET SEN 8, Soldat de première classe Cheikhou Diao bataillon de parachutisme DET SEN 10, Soldat de première classe Kandji Sadio cinquième bataillon d’infanterie DET SEN 8, Caporal Ousseynou Diallo bataillon hors rang DET SEN 11, Mata Lo détachement marin des commandos DET SEN 11, Eugène Idriss Mingou bataillon détachement des commandos marins DET SEN 11 et l’Agent de Police Sabarou Mbengue de la Police nationale).

