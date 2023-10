Ministères des Sports et de l’Elevage : Amadou Ba a passé le témoin à Lat Diop et à Daouda Dia

Le Premier ministre Amadou Ba, qui avait en charge des départements des Sports et de l’Elevage, a passé, vendredi, le témoin au nouveau ministre des Sports, Lat Diop et à son collègue de l’Elevage et des Productions animales, Daouda Dia.

Le chef du gouvernement cumulait les fonctions de ministre des Sports avec celles de chef du gouvernement et exerçait en même temps les fonctions de ministre de l’Elevage et des Productions animales, après que Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop ont rendu le tablier.

Amadou Ba a passé le témoin aux nouveaux ministres nommés, lundi dernier, dans le nouveau gouvernement de 39 membres constitué mercredi par le président de la République, Macky Sall.

Il leur a rappelé les ambitions « énormes » du gouvernement et du chef de l’État de faire de ces secteurs de «puissants leviers de développement économique et social du pays».