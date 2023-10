Ministère de l’Economie, du plan et de la coopération : Oulimata Sarr passe le témoin à Doudou Kâ

Oulimata Sarr désormais ancienne ministre de l’Economie, du plan et de la coopération a passé le témoin le témoin à son successeur, Doudou Kâ. La cérémonie de passation de service s’est tenue, hier mardi. Face à la presse, Mme Sarr a présenté les résultats de son département. Selon elle, le ministère de l’Economie, du plan et de la coopération a mobilisé 1933 milliards de F CFA depuis Septembre 2022, à travers la signature de 69 conventions.

Cette enveloppe de 1933 milliards est composée de prêts à hauteur de 1 749 milliards de FCFA et de dons pour 183 milliards de FCFA. Toutefois, il est important de noter que les financements octroyés par les fonds concessionnels représentent 73% du montant global. Mme le ministre sortant a tenu à saluer l’engagement des partenaires financiers du Sénégal.

« Leurs financements représentent un soutien important pour la réalisation des projets tels que : le TER Phase 2 Diamniadio- AIBD, un financement entièrement bouclé, le BRT et la restructuration du réseau de bus de Dakar; la Construction de l’Autoroute Dakar-Tivaouane- Saint-Louis… », a fait savoir Mme le ministre Oulimata Sarr.

De son côté, Doudou Kâ souhaite insuffler une nouvelle dynamique au ministère de l’Economie, du plan et de la coopération. Le Programme d’impulsion de la croissance (Pic) s’adossera au Pap3, en ciblant des secteurs et des chaînes de valeur prioritaires pour la croissance et la création d’emplois. Cela va se concrétiser, selon Doudou Kâ, par le fait de trouver les mécanismes de mobilisation du secteur privé national en mettant en œuvre la loi Ppp pour optimiser la création et le partage de revenu sur le territoire national.

L’amélioration de l’accès au crédit des Pme et Pmi sera également un enjeu majeur. A cet effet, il est nécessaire de revisiter et de moderniser les instruments de financement et d’appui (Fongip, Fonsis, Der, 3Fpt, Adepme) et de renforcer leur synergie pour optimiser leur impact sur l’économie nationale, selon Doudou Kâ.