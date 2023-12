Message Mahammad Boun Abdallah Dionne de la coalition Dionne2024

Mes chers compatriotes,

Mesdames, messieurs,

Dans toute sa vérité mais aussi sa puissance vivifiante, un jour nouveau est en train de se lever sur le Sénégal, notre pays.

Humblement je m’offre à lui, pour opérer avec vous, les changements tant attendus par le peuple souverain, au

soir du 25 février 2024.

Comme je le rappelais déjà dans ma lettre adressée aux sénégalais d’ici et de la Diaspora au mois de septembre

2023, la situation de tension politique extrême et permanente dans laquelle nous nous sommes malheureusement installés, nécessite un processus immédiat et sincère d’apaisement et de réconciliation

nationale.

Mes chers compatriotes,

Aujourd’hui, en qualité de mandataire, le professeur Mounirou Sy a déposé auprès du Conseil constitutionnel,

mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Seul l’intérêt général et les intérêts

supérieurs de notre nation ont motivé cette décision personnelle.

Conformément à la loi, mon dossier comprend tous les documents administratifs requis et les parrainages

citoyens qui portent ma candidature.

Permettez-moi ici de remercier le peuple sénégalais dans son entièreté ainsi que les équipes de la Coalition Dionne 2024 qui auront permis de réaliser cet important travail.

Mes chers compatriotes,

Dans les jours à venir, je reviendrai vers vous pour vous présenter les réformes transformationnelles majeures qui

constituent l’épine dorsale du programme de Gouvernement que nous vous proposons pour le quinquennat à venir.

Joyeux Noël et Bonne fête de fin d’année. Dewenati.

Dakar, le 22 décembre 2023