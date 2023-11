Meilleur gardien, meilleur coach, meilleur espoir, meilleur joueur : la liste des Sénégalais nominés

La Caf a dévoilé les nommés des différentes catégories pour les CAF Awards qui aura lieu le 11 décembre prochain à Marrakech au Maroc.

Meilleur gardien

C’est une belle considération pour Pape Mamadou Sy (26 ans) et Landing Badji (20 ans). Alors qu’ils ont commencé à découvrir le monde professionnel il y a seulement quelques mois, les deux jeunes gardiens sénégalais ont été nominés pour le titre de meilleur gardien de but de l’année des CAF Awards, le 11 décembre prochain. Edouard Mendy est également plébiscité.

Meilleur jeune joueur

Un peu plus que pour le trophée des meilleurs gardiens, le Sénégal place pas moins de quatre représentants dans les nommés au titre récompensant le meilleur espoir de l’année à l’occasion des prochains CAF Awards. Vainqueur de la CAN U17 et déjà auteur de sa première sélection avec les Lions A, à 15 ans, Amara Diouf fait partie de cette liste de joueurs prometteurs.

Pour succéder à Pape Matar Sarr, vainqueur du trophée l’année dernière, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Pape Demba Diop sont aussi présents mais devront faire face à une belle concurrence. Abdessamad Ezzalzouli (Maroc), Gift Orban (Nigeria), Dango Ouattara (Burkina Faso), Bilal El Khanouss (Maroc), Souleymane Alid (Burkina Faso) et Enerst Nuamah (Ghana) sont nominés.

Meilleur joueur

On connaît également la liste des 30 nommés pour le titre de Meilleur Joueur Africain de l’Année. Ce mercredi les prétendants à la succession de Sadio Mané ont été dévoilés. S’il n’a pas connu une grande saison du côté du Bayern Munich et s’il a raté la Coupe du Monde au Qatar, l‘attaquant sénégalais de 30 ans, vainqueur lors des deux dernières éditions, a été nominé. Un autre Sénégalais fait partie de la liste, à savoir Pape Matar Sarr (21 ans).

Aliou Cissé et Pape Thiaw nominés pour le titre de meilleur entraîneur de l’année

Le Sénégal a deux représentants dans la liste des nominés pour le titre de meilleur entraîneur de football masculin de l’année 2023. Aliou Cissé, vainqueur du trophée en 2022, et Pape Bouna Thiaw, qui a guidé l’Equipe Nationale locale au premier titre du Champions d’Afrique des Nations, ont été retenus par la CAF. Mais il faudra concurrencer fort. Walid Regragui, demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, ou encore Marcel Koller, vainqueur d’une nouvelle Ligue des Champions avec Al-Ahly, sont bien présents. Tom Saintfiet et Amir Abdou, sélectionneurs de la Gambie et de la Mauritanie, sont également parmi les nominés.