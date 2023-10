Médias, paix et sécurité: Le Sénégal abritera du 08 au 12 janvier, la 50e édition des Assises de l’UPF

Le Sénégal abritera du 08 au 12 janvier 2024, la 50e édition des Assises de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) dont le thème est : « Médias, paix et sécurité » informe la source.

Les 50e Assises de l’Union de la presse francophone (UPF) se tiendront à Dakar du 9 au 11 janvier 2024. Elles s’annoncent comme un événement majeur pour le monde du journalistique francophone. Sous le thème «Médias : Paix. Sécurité», ces assises revêtent une signification particulière dans un contexte où la manipulation de l’information et la propagation de fausses nouvelles posent un défi croissant à la profession.

Près de 160 délégués de l’espace francophone sont attendus à cette édition ‘’qui a eu l’aval’’ du chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Ces participants traiteront ‘’de la question du rôle et de la place des médias dans la préservation de la paix et de la sécurité dans une région où elle pose avec acuité’’. Au cœur des débats se trouveront des questions cruciales telles que le rôle des médias dans la prévention des conflits, la préservation de la sécurité des journalistes dans les zones de conflit, et le traitement adéquat des situations de guerre et de tension.

L’événement, organisé par le bureau de l’UPF Sénégal, offrira un espace de réflexion et d’échange pour les journalistes, les éditeurs et les experts francophones, dans le but de favoriser le développement de la profession et de défendre la liberté de la presse.

Les organisateurs annoncent la tenue, le 08 janvier, d’une réunion du comité international suivie de la cérémonie d’ouverture et des premières tables-rondes et ateliers. Le Sénégal reçoit pour la 3e fois les assises de l’UPF après celles tenues dans la capitale sénégalaise en 1982 et en 2014.