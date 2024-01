Mbour/Sécurité: Le camp du GMI Colonel Mayatta Ndiaye inauguré dans le cadre de renforcement du dispositif sécuritaire

Le ministre de l’Intérieur, Me Sidiki Kaba, a procédé ce mardi 30 janvier 2024 à l’inauguration d’un cantonnement du Groupement Mobile d’Intervention (GMI) dans la ville de Mbour. Il porte le nom de feu le colonel Mayatta Ndiaye. Ce nouveau cantonnement permettra, selon le ministre, « de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité en sus de juguler leur sentiment d’insécurité ».

Sidiki Kaba est largement revenu sur la vie du parrain feu le colonel Mayatta Ndiaye qui fut « un brillant officier militaire issu du bataillon des parachutistes détaché à la Police nationale pour servir au Groupement Mobile d’Intervention qu’il a commandé pendant des années. Durant son parcours militaire exemplaire, ce natif du Djoloff a aussi participé successivement aux guerres d’Indochine et d’Algérie. Détaché à la Police nationale, il a réussi à instaurer les bases d’une discipline sans faille et à forger dans la résilience plusieurs officiers du Groupement Mobile d’Intervention. Fidèle aux préceptes de la rigueur du commandement, il a su mettre en place les valeurs intrinsèques de ce corps d’élite : la cohésion, l’harmonie et le respect de la hiérarchie ».

Pour en revenir à cette dynamique de multiplication des services de police à Mbour, Me Sidiki Kaba justifie cette implantation « par l’importance démographique et l’extension géographique de la ville, mais aussi du fait qu’elle est l’une des zones touristiques prioritaires pour l’Etat du Sénégal qui a placé ce secteur parmi les leviers essentiels du Plan Sénégal émergent (PSE) en vue d’une croissance économique durable ».

Le ministre a par ailleurs invité les populations locales à renforcer la collaboration avec les forces de sécurité. Il a aussi demandé aux fonctionnaires de police de se rapprocher davantage de la population locale afin de prendre en compte ses besoins en sécurité comme le stipule le concept de « Police de proximité ».

Pour sa part, l’édile de Mbour a magnifié cet investissement qui vient relever le niveau de sécurité des populations, mais également celui des nombreuses réalisations consenties par l’État du Sénégal sur la Petite Côte.

« La recrudescence de l’insécurité est devenue aujourd’hui la préoccupation la mieux partagée au niveau international, régional et national.

Les mouvements extrémistes, la prolifération de réseaux mafieux et de trafiquants (armes, drogues, cybercriminalité, blanchiment) et la délinquance peuvent entraver la mise en œuvre des politiques de développement. Malgré un contexte international délétère, le pays poursuit sa lancée vers le progrès. L’installation de l’AIBD à Diass, du port de Ndayane qui sera adossé à une zone économique spéciale, de la station balnéaire de Pointe Sarène…, que de réalisations consenties par l’Etat du Sénégal dans le département de Mbour. Aussi, les mutations profondes attendues avec l’exploitation du pétrole off-shore et la recrudescence des foyers de tension dans le Sahel prouvent à foison la pertinence de l’option de renforcer le niveau de sécurité », a soutenu Cheikh Issa Sall.