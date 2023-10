Mbayene Thiasde :Les populations unissent leurs efforts pour un meilleur rendement scolaire dans la localité.

On ne le dira jamais assez, les populations du village de Mbayene Thiasde une localité de la commune de Kamb reconnaissent l’importance de l’éducation et de la formation de leurs enfants. En effet, pour accompagner les enseignements et apprentissages des enfants, la communauté éducative ( And défar Mbayene Thiasde, les jeunes enseignants issus du dit établissement, les bonnes volontés, l’équipe pédagogique ) ont accordé leurs violons pour un meilleur rendement scolaire dans le milieu. Ainsi, ces derniers ont mis à la disposition de l’équipe pédagogique une imprimante avec Wifi une batterie de 200 AH ,un panneau solaire de 250 watt un régulateur, un onduleur de 150 Watt et 10 m de câble. Du coup ,les problèmes de tirage des sujets de compositions, des essais internes, des planifications, des affichages de classes tous deviennent de vieux souvenirs dans ce Temple du Savoir.

La cérémonie de réception du matériel précité a eu lieu à l’école en présence du directeur et de son personnel, les parents d’élèves étaient également de la partie. Une fois n’est pas coutume car les jeunes du village de Mbayene Thiasde ont eu à murer leur école par l’entremise des cotisations mensuelles de 1000f,ils ont réfectionne le toit de la toiture de l’ancienne salle de classe de l’ année 1985.De plus cette année la première édition de la tenue des cours de vacances et ce du Ci à la 3eme a été respectée ,au mois d’Août, les jeunes du village sous la conduite du directeur, ont anticipé en désherbant la cour de l’école.

L’équipe pédagogique ,la présidente du CGE Sokhna Camara, celle de l’association des parents d’élèves Aminata Sarr ont vivement remercié and défar Mbayene Thiasde, les jeunes enseignants, les bonnes volontés pour cet important matériel qui va accompagner les activités scolaires à l’école élémentaire de Mbayene Thiasde.

Une cérémonie de démonstration sera tenue une fois l’installation du dit matériel, à l’occasion, l’inspecteur départemental de l’éducation et de la formation de Linguere et le Responsable de la zone pédagogique de Boulal seront parmi les invités .

Samba khary Ndiaye Linguere