Mbackiyou Faye cité dans une affaire de litige foncier

Une affaire de litige foncier secoue la Cité Almadies 2 de Keur Massar. La société SCI, du promoteur immobilier Mbackiyou Faye a été citée dans cette affaire. Une dizaine de bâtiments ont été détruits sur la soixantaine de maisons ciblées, ce samedi.

Face à cela le collectif qui s’est aussitôt formé pour dénoncer les manœuvres menace de porter plainte dès lundi pour élucider cette affaire. « Aucune information ne nous a été signifiée. Bizarrement, nous n’avons pas vu la direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) sur le terrain, mais plutôt des personnes en civil qui sont venues faire des ciblages de plusieurs villas. Je rappelle que nous sommes installés sur plus de 2 hectares dans cette cité. Donc nous ne comptons pas laisser des gens venant on ne sait d’où s’accaparer de nos terrains », a déclaré Ousmane Gueye, le porte-parole du collectif. Deux (2) promoteurs privés et l’agence immobilière de Mbackiyou Faye seraient responsables de ce conflit qui dure depuis jeudi dernier. Une accusation des propriétaires qui comptent porter plainte dès lundi prochain. « Ces deux individus ont été identifiés. Ils sont venus ici pour détruire tous nos biens. Ils disent que ces terrains appartiennent à Mbackiyou Faye. On a déjà commencé nos procédures. Dès lundi, nous allons interpeller le procureur de la République », a ajouté Ousmane Guèye.