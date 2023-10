Le duel entre le Stade de Mbour et Génération Foot, championne en titre prévu demain samedi 28 octobre à 17h au stade Caroline Faye va donner le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 (2023-2024). En prélude à ce match phare de la première journée, la Ligue sénégalaise de football a rappelé hier au cours de conférence de presse d’avant match les règles de bonne conduite et les dispositions prises pour honorer le football local. En l’absence du coach et du capitaine du stade de Mbour, le coach Balla Djiba et son capitaine en ont profité pour lancer le premier défi et décliner leur ambition pour la saison.

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a mis le fair-play et la bonne conduite au premier plan sur le championnat de Ligue 1 qui va démarrer demain samedi 28 octobre. Le duel qui va opposer le Stade de Mbour à Génération Foot, championne en titre, sera la rencontre phare de cette première journée. «Nous allons vers l’ouverture de la nouvelle saison et toutes les dispositions prises par la Ligue seront appliquées.

Le premier acte pour la nouvelle saison était le trophée des champions et nous allons vers le deuxième avec le démarrage du championnat de Ligue 1. Le match phare de la première journée va opposer Génération foot au Stade de Mbour. Le champion en titre de l’année dernière fera le déplacement à Mbour. C’est un match important car, ce sont deux équipes avec des régimes différents. La télévision diffusera ce match, ils doivent avoir une bonne tenue pour honorer le blason du foot pro », indique Amsatou Fall lors de la conférence de presse d’avant match tenue hier, jeudi, au siège la LSFP. Le responsable de la Ligue pro a toutefois relevé l’absence du coach mbourois et de son capitaine. «Les Stadistes ont manqué à l’appel pour des contraintes de déplacement d’après leurs dires. On ne va pas s’appesantir sur leur absence pour ne pas tenir la conférence. Ce que nous faisons, on le fait à l’endroit des clubs et des journalistes. Nous attendons de savoir les vrais motifs de leur absence pour pouvoir déterminer la suite», note-t-il.

GENERATION FOOT LANCE LES PREMIERS DEFIS DE SA SAISON

Ce qui n’a pas empêché Génération Foot, championne en titre de lancer le premier défi qui l’attend lors de son déplacement au stade Caroline Faye. Pour l’entraineur, Balla Djiba, il s’agit surtout de bien démarrer la compétition et de revenir avec un point . «Pour ce premier match du championnat, nous allons essayer de bien démarrer la compétition. Avec le Stade de Mbour, c’est souvent un résultat positif et négatif à la fois. C’est une équipe dont on ne pas connaît sa préparation. Mais, on va aller pour faire un bon résultat. La défaite contre le Teungueth FC lors du trophée des champions, nous servira de leçon pour bien débuter la compétition», promet-il.

L’équipe championne en titre s’attend à un marathon du championnat plus disputé. «Cette année, ce sera différent de l’année précédente. Ce sera un championnat très serré parce que toutes les autres équipes se sont réorganisées. On craint d’avoir le même scénario que l’année dernière si on voit que la moitié de l’effectif est partie. On a quasiment 8 joueurs en sélection U-17. Ça sera un peu difficile mais on va se battre pour maintenir le cap».