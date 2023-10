Match amical Sénégal-Cameroun: Abdoulaye Diaw Plaide pour l’Annulation de la rencontre

Le vétéran du journalisme sportif sénégalais, Abdoulaye Diaw, exprime son inquiétude face à la prochaine confrontation amicale entre le Sénégal et le Cameroun, programmée pour le 16 octobre prochain à Lens. Suite au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2024, où le Sénégal et le Cameroun sont désormais adversaires dans le groupe C aux côtés de la Gambie et de la Guinée Conakry, l’expert Laye Diaw appelle à la réévaluation de la pertinence de cette rencontre. Les risques, notamment en termes de blessures potentielles et de stratégie de jeu révélée trop tôt, sont au cœur de ses préoccupations, poussant ainsi à interpeller les deux fédérations de football concernées.

Alors qu’il s’exprimait sur la TFM, M. Diaw a articulé sa pensée en ces termes : « Si la décision m’appartenait, j’opterais pour l’annulation du match amical contre le Cameroun. La rencontre a pris une ampleur démesurée pour les deux équipes. Un joueur sénégalais pourrait, par exemple, blesser un joueur camerounais, le privant ainsi de participer à la phase finale de la CAN 2024.

La compétition n’est plus très loin, et une blessure maintenant pourrait priver un joueur de sa participation. Ce n’est pas une situation sans précédent. Il est courant que deux équipes, initialement programmées pour un match de préparation, soient amenées à se confronter lors d’un tirage au sort.

Les fédérations, à ce moment-là, entrent généralement en discussion et annulent le match. Cela n’est plus une simple préparation, mais une affaire d’importance pour les deux parties. Cependant, le dilemme reste : le Sénégal et le Cameroun ont-ils le temps de se trouver de nouveaux adversaires pour un match amical ? Si la décision me revenait, je préconiserais l’annulation du match Sénégal-Cameroun prévu lundi prochain à Lens », a-t-il martelé.