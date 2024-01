Marins sénégalais disparus : Que sait-on des individus impliqués

La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a confirmé la disparition de cinq commandos marins sénégalais depuis le vendredi à 20 heures. Cette annonce intervient à la suite de l’opération menée par le patrouilleur de haute mer « Walo », ayant pour objectif l’interception d’un navire suspecté de se livrer à un trafic international de stupéfiants au large de Dakar. Les détails de cette opération ont été rapportés par le journal Libération.

Au cours de la fouille menée par l’équipe d’intervention des commandos marins, une ouverture suspecte des vannes du navire a été constatée. La Dirpa indique que cet acte de sabotage, visant apparemment à faire couler le navire, aurait pour but de supprimer les preuves du chargement illicite. Cette situation dramatique a conduit à une opération de secours menée par le Walo, qui a réussi à sauver 7 membres de l’équipe d’intervention ainsi que les 10 membres d’équipage du navire suspect.

Malgré les efforts de secours, cinq commandos marins restent introuvables. Les opérations de recherche se poursuivent, selon les informations fournies par la Dirpa. Les individus impliqués, capturés et ramenés à Dakar avec leur navire, seraient de nationalité colombienne et syrienne, d’après les informations rapportées par Libération.

Face à la gravité de la situation et à la disparition présumée de cinq militaires, une enquête a été ouverte et confiée à la Section de recherches de la gendarmerie sénégalaise. L’objectif est de faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie et de déterminer les responsabilités.