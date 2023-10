Les conducteurs de DDD réclament une audience avec le DG Ousmane Sylla

Les conducteurs de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) sont dans tous leurs états. En conférence de presse, hier dimanche, le personnel de la société de transport public Dakar Dem Dikk a listé les difficultés dont ils souffrent. A savoir le manque notoire de bus, le mauvais traitement salarial, le non-respect de leur plan de carrière… entre autres manquement dont ils mettent tous sur le dos du DRH.

Samba Sarr, le délégué du personnel et l’ensemble des conducteurs de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) a évoqué, entre autres problèmes, « leur traitement salarial, du non-respect de leur plan de carrière et primes non consistant ( (Prime de responsabilité inexistante, prime de risque et de non accident à revoir à la Hausse), mettre les conducteurs ya Ngarta en Catégorie THQ plus la restauration, de même pour les Conducteurs AIBD Express pour la restauration ».

Face à cette situation et ces problèmes, dont pour les conducteurs ne peut plus perdurer le délégué du personnel conducteurs de DDD ont décidé de prendre responsabilité en main dans un cadre légitime de poser leur problème sur leur plan de Carrière, les conditions de travail mais sur les salaires qui selon eux, ne Peuvent même pas régler le tiers des dépenses essentielle de leurs familles.

« Actuellement en tant que conducteur nous voulons que le gouvernement sache l’importance des conducteurs dans cette société de transport dont sans nous(conducteurs), on ne parlerait pas de Dakar Dem Dikk. On nous appel des conducteur du Gouvernement limite du président alors que nous n’arrivons pas à subvenir à nos besoin par notre travail, nous souffrons et ça ne devrait pas être le cas » a déploré Samba Sarr, le délégué du personnel et l’ensemble des conducteurs de la société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD).

Les conducteurs de Dem Dikk (DDD), demandent à être reçu par le directeurs général, Ousmane Sylla lui-même qui ne les a jamais rencontré et non plus par le DRH dont en partie serait responsable de tout leur problème Nous voulons que la direction générale réglé notre problèmes, ou bien nous prendrons notre responsabilité et feront tout notre possibilité à notre manière pour régler le problème.

Rosita Mendy