Manifestations à Thiaroye-Diamaguène : Des perturbations notées dans la circulation, 2 véhicules incendiés

Ce mercredi 14 février sur l’axe Diamaguène-Thiaroye, des manifestants se sont levés tôt pour protester. Par la suite, des perturbations inouïes ont été observées dans la circulation, sur la route nationale.

Une longue file d’attente de véhicules s’impatiente en vain de regagner le centre ville et environs. Selon les informations du reporter de Senego, des manifestations seraient en cours, marquées par des perturbations de la circulation, des voitures incendiées, un bus saccagé, et des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre.

Ces manifestations semblent être liées à la décision du Président Macky Sall de reporter les élections présidentielles du 25 février au 15 décembre 2024.