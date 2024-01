Maladie Couteuse: Les malades de la « Thyroïde » face aux ruptures de médicaments 

L’Association Sénégalaise des Malades de la Thyroïde –ASMAT a organisé un panel qu’elle sous le Thème : ‘’Les facteurs de risque liés à la morbi- mortalité chez les personnes vivant avec une comorbidité en relation avec la vaccination contre la covid 19’’. Selon la présidente de l’association sénégalaise des balades de la thyroïde, Mame Ndiaye Séne, ‘’la rupture de médicaments cause d’énormes difficultés aux malades de la thyroïde ça on en parle depuis 2014, mais le problème n’est jusqu’à présent pas réglé’’.

‘’La rencontre est organisée dans le but de discuter des maladies de la thyroïde, des maladies chroniques en général et de voir aussi la comorbidité avec le covid’’, a fait savoir la présidente de l’association sénégalaise des balades de la thyroïde. Parlant des causes de ces maladies, Mame Ndiaye Séne a indiqué qu’elles sont nombreuses tout en citant le goitre qui est causé par la carence en iode, mais il y a aussi la maladie de basedow qui est causée par le par le stress.

En général ces maladies sont très couteuses et par rapport aux médicaments l’accessibilité est souvent difficile. ‘’Les Médicaments sont ne sont pas accessibles, parfois on a des ruptures de médicaments ce qui constitue un véritable problème pour les malades’’, a-t-elle souligné. Ma présidente de l’association a également fait savoir que si le malade reste une semaine sans prendre les médicaments on a comme l’impression de revenir à zéro par rapport au traitement et là c’est une perte c’est un stress qui vraiment ne soulage pas les malades de la thyroïde d’autant plus que quand on sait que les infections de la thyroïde comme les maladies de basedow sont dues au stress.

Poursuivant elle a lancé un appel à l’Etat. ‘’Donc par rapport à ça on voudrait vraiment que l’état nous aide la rupture de médicaments cause d’énormes difficultés aux malades de la thyroïde ça on en parle depuis 2014 mais le problème n’est jusqu’à présent pas réglé. Et d’ajouter que les médicaments aussi sont chers tout en en expliquant qu’en début de traitement on doit prendre par exemple des du Néo mercazole douze gélules parfois par jour sans compter le melex les avlocardyl et autres du coup ça devient cher pour les malades.

Cependant, a-t-elle poursuivi, l’Etat vraiment doit veiller à ça à les assister à les aider par rapport aux ruptures de médicaments et par rapport aux autres problèmes que ces maladies-là. C’est dans cette même lancée que Mame Ndiaye Séné est revenue sur les autres difficultés que peuvent rencontré les malades de la Thyroïde comme par exemples les interventions chirurgicales. Ainsi elle a réitéré son appel à l’Etat pour aider l’association à régler tout cela et à donner de l’espoir aux malades de la Thyroïde.

MADA NDIAYE