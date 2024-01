Mairie de Dakar: Après le centre de dialyse, Barthélémy Dias engage un nouveau projet

Après le centre de dialyse qui va recevoir près de 240 patients, un autre joyau pourrait aussi voir le jour sous le magistère du maire Barthélémy Dias. La ville de Dakar s’investit dans la santé et le bien-être des populations. Il s’agit d’un hôpital dans la localité des Parcelles Assainies dont la pose de la première pierre est déjà effective.

La ville de Dakar s’investit dans la santé et le bien-être des populations. Ainsi, après le centre de dialyse qui va recevoir près de 240 patients, un autre joyau pourrait aussi voir le jour sous le magistère du maire Barthélémy Dias.

Une manière pour le maire de Dakar de rendre plus efficientes les aides réservés à une prise en charge sanitaire dans son budget mais aussi soulager les populations de la banlieue dakaroise dans l’offre de soins. Le maire Barthélémy Toye Dias l’a fait savoir mardi dernier, lors de la signature de partenariat entre la Ville de Dakar et le ministère de la Santé et de l’action dans la gestion du centre de dialyse de la ville de Dakar. « l’ambition est d’offrir un plateau technique adéquat aux populations dakaroises. Nous avons procédé à la pause de la première pierre pour la construction de l’hôpital des Parcelles Assainies. Il s’agissait d’une promesse de campagne. On souhaiterait que le ministère puisse nous accompagner pour la réalisation de ce projet qui pourrait décongestionner la ville de Dakar et soulager les populations de la banlieue particulièrement les Parcelles Assainies, Grand Yoff » a confié le Maire.

Le maire a renseigné que lui et ses collaborateurs seraient beaucoup plus heureux de réfléchir avec le ministère de la Santé et de l’action sociale sur ce qu’ils peuvent faire pour permettre aux populations dakaroises par rapport à ces infrastructures dont le centre de dialyse déjà prêt et le futur hôpital des Parcelles Assainies, de pouvoir bénéficier de manière inclusive et surtout objective de soins.

Du côté du ministère de la Santé et de l’action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a manifesté sa volonté et sa disponibilité à travailler avec la Maire dans le domaine de la santé afin de renforcer l’offre de soins.