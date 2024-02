Macky Sall reporte l’élection présidentielle de février 2024

Le Président de la République, Macky Sall, a décidé ce samedi 3 février, de reporter l’élection présidentielle initialement prévue le 25 février . Le chef de l’État a annoncé cette décision lors d’une allocution télévisée.

Ce coup de théâtre survient à quelques heures de l’ouverture de la campagne, prévue samedi à minuit, pour lequel 20 candidats ont été validés par le Conseil constitutionnel.

Pour rappel, tout est parti de l’exclusion du scrutin de Karim Wade à cause de sa double nationalité sénégalaise et française, selon le Conseil constitutionnel.

Il avait dénoncé « une décision scandaleuse » et « un nouveau complot judiciaire », avant que son parti n’initie à l’Assemblée nationale le processus ayant abouti à la mise en place de la commission d’enquête parlementaire.

Le PDS a annoncé avoir déposé vendredi à l’Assemblée nationale « une proposition de loi portant sur le report » de la présidentielle du 25 février, dans un communiqué.

« Notre initiative parlementaire est motivée par les nombreux incidents et contestations qui ont faussé le processus électoral, mettant en lumière de graves dysfonctionnements » et « plus encore avec l’élimination des candidats », a dit, dans ce communiqué, le Parti démocratique sénégalais (PDS) qui dirige un groupe parlementaire formé de 27 députés, sur les 165 à l’Assemblée nationale.