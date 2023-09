Macky SALL, gardien de la démocratie sénégalaise : Un exemple pour l’Afrique

Monsieur le Président Macky SALL, Votre discours d’Adieu à la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies restera gravé dans l’histoire comme un témoignage éloquent de votre engagement en faveur de la démocratie et du respect de la parole donnée.

Vous avez affirmé avec clarté qu’il n’y aura pas de 3ème mandat pour vous, ouvrant ainsi la voie à une transition politique pacifique au Sénégal. En ce moment crucial pour votre nation et pour le monde, nous tenons à saluer votre leadership et à célébrer le Sénégal en tant que phare de la démocratie en Afrique.

Votre geste, Monsieur le Président, est d’une importance capitale. Il perpétue une tradition forte au Sénégal, celle de respecter la volonté du peuple et de favoriser les transitions démocratiques harmonieuses. Cette tradition a été initiée par l’ancien Président Abdou Diouf, qui a su quitter le pouvoir de manière honorable en 2000, ouvrant ainsi la porte à une alternance démocratique majeure. Elle a été poursuivie par Abdoulaye Wade, qui a également cédé le pouvoir dans un contexte de démocratie respectueuse des droits fondamentaux. Vous avez consolidé cette tradition en suivant leurs pas et en contribuant à faire du Sénégal un exemple pour toute l’Afrique et le monde.

Le Sénégal est aujourd’hui reconnu comme un modèle de stabilité politique, de respect des droits de l’homme et de gouvernance démocratique. Votre engagement envers une transition démocratique exemplaire renforce cette réputation et envoie un message fort au reste du continent africain et au-delà. Vous avez montré que la démocratie ne se limite pas à des élections libres et équitables, mais qu’elle englobe également la volonté de respecter les règles du jeu démocratique, même lorsque cela signifie laisser place à un successeur.

Dans un monde où la démocratie est parfois mise à l’épreuve et où l’alternance pacifique est loin d’être garantie, le Sénégal sous votre leadership brille comme un phare d’espoir. Vous avez démontré que le pouvoir politique n’est pas une fin en soi, mais un moyen au service du bien-être de la nation.

Votre décision de ne pas briguer un troisième mandat montre votre dévouement envers les principes démocratiques et la consolidation de la paix.

Monsieur le Président, votre discours d’Adieu à l’ONU marque non seulement la fin de votre mandat, mais aussi le début d’une nouvelle ère pour le Sénégal. Vous avez ouvert la porte à une transition démocratique en douceur et à la possibilité d’un leadership renouvelé pour votre pays. En cela, vous incarnez les valeurs du respect de la parole donnée, de la démocratie et de la stabilité politique.

Nous vous remercions pour votre exemple inspirant et nous souhaitons au Sénégal un avenir brillant sous la conduite de leaders qui suivront votre modèle. Votre héritage en tant que gardien de la démocratie sénégalaise restera inoubliable et continuera à guider les générations futures vers un avenir de paix et de prospérité.

Avec le plus profond respect,

Astou THIAM